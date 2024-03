Czekolada znów podrożeje. Dramatyczna sytuacja na plantacjach kakao

Państwowy przetwórca ziarna kakaowego z Wybrzeża Kości Słoniowej, Transcao, jeden z dziewięciu głównych zakładów w kraju, poinformował, że zaprzestał kupowania ziaren ze względu na ich wysoką cenę. Transcao nadal przetwarza zapasy ze swojego magazynu, ale nie poinformował, z jaką wydajnością pracuje. Według informacji Reutera zakład pracuje na minimalnych mocach produkcyjnych. Agencja pisze, powołując się na anonimowych informatorów, że wkrótce może zostać zamkniętych więcej dużych zakładów państwowych na Wybrzeżu Kości Słoniowej - kraju, który jest największym plantatorem, produkującym prawie połowę światowego kakao.

Nawet światowy przetwórca kakao Cargill miał trudności z pozyskiwaniem ziaren dla swojego głównego zakładu przetwórstwa na Wybrzeżu Kości Słoniowej, wstrzymując działalność na około tydzień w zeszłym miesiącu.

Producenci czekolady już podnieśli ceny

Dwa niezależne źródła branżowe podają, że w przypadku przetwórcy kakao nr 2 w Ghanie większość z ośmiu zakładów, w tym państwowa firma Cocoa Processing Company (CPC), wielokrotnie zawieszała pracę na tygodnie od rozpoczęcia sezonu w październiku. CPC stwierdziło, że działa na poziomie około 20% mocy produkcyjnych z powodu niedoboru surowych ziaren kakao.

Producenci czekolady już podnieśli ceny. Z danych firmy badawczej Circana wynika, że w zeszłym roku sklepy detaliczne w USA podniosły ceny o 11,6% za produkty czekoladowe w porównaniu z 2022 rokiem. Międzynarodowa Organizacja Kakao (ICCO) spodziewa się, że światowa produkcja kakao spadnie w tym sezonie o 10,9% do 4,45 mln ton metrycznych. Przemiał – miara popytu – spadnie o 4,8% do 4,78 mln, ponieważ przetwórcy mają trudności z zakupem ziarna i dostarczają producentom czekolady mniej surowców przetworzonych po wyższej cenie, co z kolei podniesie ceny. ICCO spodziewa się, że pod koniec sezonu światowe zapasy kakao spadną do najniższego poziomu od 45 lat.