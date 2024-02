Kiepskiej jakości miód zalewa Polskę. Pszczelarze chcą kontroli na granicach

Kontrola importu może być jednak trudna, ponieważ często miód przez granicę – poza cłem i kontrola- przewożą tzw. mrówki. Jednorazowo są w stanie przewieźć nawet 50 kg miodu, który trafia do sprzedaży poza sklepami. W większości nie jest to nawet miód z Ukrainy. Nie trafia do hurtowni, ale prosto na bazary.



Miód z UE jest wysokiej jakości

Wysoka jakość miodu, który produkowany jest w UE, utrzymywana jest dzięki ostrym kryteriom higienicznym i jakościowym narzucanym przez restrykcyjne normy na etapie produkcji, konfekcjonowania i jego sprzedaży. Produkcja miodu w UE stanowi ok. 13 proc. produkcji światowej i nie wystarcza na wewnętrzne zapotrzebowanie. Nadmierny import miodu spoza krajów członkowskich prowadzi do sytuacji, że w obrocie rynkowym mamy znacznie więcej konkurencyjnego cenowo produktu, którego koszty wytworzenia są niższe – pisze onet.

Polski Związek Pszczelarski, czyli największa organizacja w kraju, która zrzesza ok. 36 tys. pszczelarzy, z końcem stycznia zaapelował do wiceministra Michała Kołodziejczaka, by rządzący zajęli się nadmiernym importem taniego miodu spoza UE, bo doprowadza on do problemu ze zbytem polskiego miodu.

Ministerstwo rolnictwa zapewnia, że wobec miodu importowanego, realizowana jest weterynaryjna kontrola w punktach kontroli na granicy zewnętrznej UE, a kontrole w zakresie jakości handlowej miodu realizuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.