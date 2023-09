Palikot zaproponował spłatę wierzycieli Manufaktury

Osobne rozwiązanie zarząd Manufaktury przewidział dla inwestorów powiązanych z samą Manufakturą, w tym Janusza Palikota. Tu wierzytelności zostaną zamienione na kapitał spółki. Teraz plan spłaty muszą zaakceptować wierzyciele, a następnie sąd zatwierdzi jego realizację.

- Wierzę, że uda się uzyskać poparcie dla propozycji przygotowanej przez zarząd wraz z grupą Inwestorów pod kierownictwem Marka Maślanki, któremu osobiście dziękuję za pomoc - pisze Janusz Palikot w komunikacie. Podkreśla, że dzięki zaangażowaniu spółki Kraftowe Alkohole Manufaktura zachowała zdolność do prowadzenia działalności biznesowej oraz uzyskała czas na opracowanie planu restrukturyzacyjnego.

Jak informuje spółka, alternatywą dla proponowanej restrukturyzacji jest upadłość, oznaczająca wyprzedaż aktywów należących do Manufaktury Piwa Wódki i Wina "za kawałek ich rzeczywistej wartości", co nie przyniesie zwrotu pieniędzy inwestorom i wierzycielom. Zarząd przypomina, że to właśnie wniosek o upadłość złożony przez jednego z dużych udziałowców MPWiW legł u podstaw uruchomienia postępowania układowego, by obronić majątek spółki.

Manufaktura informuje, że już w ramach przygotowań do postępowania układowego - zredukowała swoje koszty z 5 mln zł miesięcznie do 1,8 mln zł, bez utraty zdolności do działania. Na czwarty kwartał roku spółka planuje sprzedaż na poziomie ok. 5 mln zł miesięcznie, więc "koszty są obsługiwane bez problemów i bez narastania długów", co jest zasadniczą zmianą wobec sytuacji z ostatnich kilkunastu miesięcy. We współpracy ze spółką Kraftowe Alkohole Marka Maślanki trwa proces wdrażania nowych produktów dedykowanych kolejnym sieciom dystrybucyjnym, dobiega też końca proces uruchomienia w Tenczynku linii do rozlewu wódki i maszyny do dealkoholizacji, co umożliwi wprowadzenie następnych produktów.