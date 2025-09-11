W świecie biznesu, gdzie zrównoważony rozwój często bywa traktowany jako modny dodatek, Henkel wyróżnia się podejściem, w którym odpowiedzialność stanowi integralny element DNA firmy. Blisko 150-letnia historia odpowiedzialnych praktyk biznesowych pokazuje, że transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju to konsekwentny model działania, głęboko zakorzeniony w wartościach samej firmy. Działania Henkla w tym zakresie charakteryzują się konkretnymi celami do osiągnięcia, które są określone w przyjętym Planie Zrównoważonego Rozwoju 2030+. Obejmuje on trzy kluczowe wymiary: Regenerację Planety, Rozwój Społeczności i Zaufane Partnerstwo. To kompleksowe podejście pozwala Henklowi reagować na zmieniające się oczekiwania konsumentów i regulacje, oraz aktywnie kształtować przyszłość branży.

Henkel koncentruje się na kluczowych zagadnieniach w swojej strategii zrównoważonego rozwoju, określając jednocześnie konkretne, mierzalne wskaźniki. Firma przyjęła ambitne cele klimatyczne, potwierdzone przez Science Based Targets initiative (SBTi), zakładające osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2045 roku poprzez redukcję całkowitej emisji gazów cieplarnianych (zakresy 1, 2 i 3) o 90% w porównaniu z rokiem bazowym 2021. Realizuje to poprzez cele pośrednie obejmujące zmniejszenie emisji w zakresie 1 i 2 o 42% oraz w zakresie 3 o 30% do 2030 roku.

Gospodarka obiegu zamkniętego i innowacje w praktyce

Henkel konsekwentnie wdraża zasady gospodarki obiegu zamkniętego, a szczególne znaczenie mają tutaj opakowania. W segmencie Henkel Consumer Brands w 2023 roku firma zmieniła butelki Persil Gel z przezroczystego PP na biały HDPE z 25% zawartością plastiku z recyklingu, co pozwoliło zaoszczędzić 87 ton pierwotnego plastiku w Polsce. Już rok później udział recyklatu wzrósł do 50%, ograniczając zużycie pierwotnego plastiku o kolejne 270 ton. Z kolei w opakowaniach płynów do płukania od lat stosowana jest innowacyjna technologia EcoFloat® umożliwiającą efektywną separację materiałów podczas recyklingu. Innowacyjne opakowanie wprowadzono także dla marki Fa – Henkel opracował najlżejszą puszkę aerozolową na rynku europejskim, która przekłada się na mniejsze zużycie aluminium i jeszcze niższy ślad węglowy.

Równie istotne innowacje Henkel wprowadza w dziale Adhesive Technologies. Jednym z przykładów są tzw. „eko-wiadra” wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR), które obecnie stosowane są do fug, folii w płynie, farb i tynków. Ważną rolę w tworzeniu takich rozwiązań odgrywa Międzynarodowe Centrum Innowacyjnych Technologii Budowlanych Ceresit w Stąporkowie – kluczowy ośrodek badawczy Henkla. To właśnie tam w ostatniej dekadzie opracowano m.in. system Fibre Force zwiększający trwałość i odporność produktów, a także inne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo i estetykę produktów budowlanych.

Rozwój Społeczności – ludzie w centrum uwagi

W aspekcie społecznym, odpowiadając na aktualne wyzwania społeczno-rynkowe, Henkel podejmuje liczne inicjatywy, skierowane zarówno do wewnątrz, jak i zewnątrz firmy. Z myślą o własnych pracownikach, Henkel stawia na wzmacnianie różnorodności, równości i integracji, poszanowanie praw człowieka, a także zobowiązał się do osiągnięcia parytetu płci na stanowiskach kierowniczych do 2025 roku. Już teraz kobiety zajmują 38,7% stanowisk menedżerskich globalnie, a w Polsce ten wskaźnik jest jeszcze wyższy i wynosi 42,4%. W 2023 roku Henkel, jako pierwsza spółka z niemieckiego indeksu DAX40, wprowadził globalną politykę neutralnego płciowo urlopu rodzicielskiego, zapewniając od 2024 roku wszystkim rodzicom 8-tygodniowy płatny urlop, niezależnie od płci czy formy rodzicielstwa.

„Nasza nowa prorodzinna polityka to przykład z życia realizacji tej strategii i tworzenia równych szans dla wszystkich rodziców. Wierzymy, że wspierając różnorodne formy rodzicielstwa, dajemy wszystkim naszym pracownikom również to, co najcenniejsze – czas na budowanie więzi z dzieckiem i zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym” – mówi Karolina Szmidt, prezes zarządu Henkel Polska i dyrektor HR.

Henkel aktywnie wspiera również społeczności lokalne. W Polsce od 2001 roku działa program wolontariatu pracowniczego, oferujący wsparcie finansowe, rzeczowe oraz dodatkowy płatny czas na wolontariat. Od 2019 roku zrealizowano 396 projektów o wartości ponad 6,6 mln zł. Pracownicy uczestniczą także w projektach remontowych w ramach programu Welcome Home, pomagając w rewitalizacji domów we współpracy z organizacjami takimi jak Habitat for Humanity. W ostatnim roku odnowiono dom w Radości na warszawskiej Pradze, w którym obecnie przebywa 20 osób w kryzysie migracyjnym.

Henkel wspiera również edukację młodego pokolenia. Inicjatywa „Świat Młodych Badaczy” w ciągu 9 lat objęła ponad 10 000 dzieci z klas 2 i 3 szkół podstawowych w Polsce, promując nauki przyrodnicze i STEM, rozwijając kreatywność i umiejętności przyszłych innowatorów.

Wszystkie te działania przynoszą wymierne efekty. Henkel znalazł się na liście „Best Employers Europe 2025” przygotowanej przez „Financial Times”, pokazując, że inwestując w ludzi i społeczności, można zbudować nie tylko zaangażowany i lojalny zespół, ale także wizerunek pracodawcy, który tworzy inspirujące miejsce pracy, wspiera otoczenie społeczne i kształtuje lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

Zrównoważony rozwój jako przewaga konkurencyjna

Czy zrównoważony rozwój przekłada się na wartość biznesową? Zdecydowanie tak. Dzięki kompleksowemu podejściu Henkel jest lepiej przygotowany na wyzwania przyszłości: zmiany regulacyjne, potencjalne braki surowców czy niestabilność rynków. Przypadek firmy pokazuje, że zrównoważony rozwój to nie tylko działanie zgodne z wymogami prawa, ale konsekwentna ewolucja modelu działania – to proces wymagający zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji, zakorzenienia w kulturze firmy oraz ścisłej współpracy z partnerami w całym cyklu życia produktu. Takie podejście pozwala nie tylko reagować na zmieniające się oczekiwania konsumentów i regulacje, ale aktywnie kształtować przyszłość branży.

