Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba osób, które są świadome związków pomiędzy trybem życia a jego jakością i długością. Wystarczy rozejrzeć się podczas spaceru w parku, gdzie pełno jest osób uprawiających sport, jak grzyby po deszczu pojawiają się też kolejne fitness cluby i siłownie. Jednocześnie umacniają się trendy zdrowych nawyków żywieniowych i świadomego wyboru żywności. Polacy chcą dbać o siebie i swoje rodziny. Wiedzą, że na zdrowie wpływa regularne i zdrowe odżywianie, picie dużej ilości wody, aktywność fizyczna, odpowiednia długość snu, właściwy oddech, ograniczanie światła niebieskiego ze smartfonów oraz troska o zdrowie psychiczne, odpoczynek dla nadnerczy i relaks, co w skrócie nazywamy dzisiaj biohackingiem. Świadome odżywianie stanowi kluczową rolę wśród zdrowych nawyków, jednak mimo chęci zakupu zdrowej żywności nie zawsze łatwo jest dokonać właściwego wyboru. Nie pomaga ogromna ilość produktów na półkach, etykiety z niezrozumiałymi oznaczeniami w składzie żywności i wprowadzające w błąd chwyty reklamowe, można się w tym wszystkim łatwo pogubić.

Jak więc wybrać dobry produkt – zwłaszcza jeśli chodzi o mięso, na co zwrócić szczególną uwagę? Dużo wiedzą o tym mgr Jakub Urban, doktorant SGGW, który wraz z prof. dr hab. Moniką Michalczuk prowadził badania mięsa drobiowego w Instytucie Nauk o Zwierzętach Katedry Hodowli Zwierząt w SGGW w Warszawie, oraz dr inż. Grażyna Prokopiuk, technolog żywności i przedstawiciel producenta kurczaków, znanych jako Kurczak Zagrodowy.

– Istotne jest, aby produkt był jak najmniej przetworzony, posiadał naturalne składniki i był dobrym źródłem składników odżywczych, witamin i mikroelementów. Komponując wartościową dietę, powinniśmy pamiętać o dostarczeniu do organizmu właściwej ilości i jakości białka zwierzęcego. Jeżeli nie jesteśmy w okresie rekonwalescencji lub zwiększonego wysiłku fizycznego, jest to dziennie około 1 grama białka na kilogram naszej masy ciała. Najlepszym źródłem białka są produkty zwierzęce, wśród których najczęściej polecane przez dietetyków jest mięso drobiowe. Wybierając tuszkę lub elementy z kurczaka, warto zwrócić uwagę, aby pochodziły one ze zrównoważonej produkcji opartej na poszanowaniu dobrostanu zwierząt i środowiska – mówi dr inż. Grażyna Prokopiuk, dyrektor generalny Sedar S.A.

Konsumenci chcą wiedzieć m.in., w jakich warunkach zwierzę było hodowane, jaka jest świadomość hodowcy i przetwórcy dotycząca traktowania zwierząt, jakie warunki zapewniono na fermie oraz czym karmiono zwierzęta. Bardzo dobrym wyborem jest Kurczak Zagrodowy z małych rodzinnych gospodarstw na Podlasiu. Kurczaki Zagrodowe mają zapewnioną swobodną przestrzeń w kurniku oraz dostęp do naturalnego światła i przy odpowiedniej pogodzie korzystają z otwartego wybiegu na świeżym powietrzu. Żywione są paszami roślinnymi bez składników zwierzęcych i GMO. Podczas chowu dostają karmę z dodatkiem naturalnych wyciągów ziołowych oraz witamin i minerałów, co zapewnia ich prawidłowy rozwój.

Mgr Jakub Urban z SGGW, badający wpływ warunków chowu na jakość mięsa, podkreśla, że kluczowym czynnikiem, który wpływa na jakość drobiu, jest genotyp. Kurczaki Zagrodowe są rasy wolnorosnącej, czyli mają naturalne wolne tempo wzrostu, w odróżnieniu od zwykłych kurczaków ras szybkorosnących, które są hodowane w systemie intensywnego chowu. Ważny jest także dostęp do wybiegu oraz niższa obsada kurcząt zagrodowych, przez co ptaki mogą swobodnie wyrażać zachowania związane z naturalnym behawiorem.

Kurczakom Zagrodowym nigdy nie podaje się antybiotyków, jest to możliwe dzięki naturalnej odporności oraz urozmaiceniu diety w probiotyki i prebiotyki oraz składniki roślinne – fitobiotyki, które wspomagają odporność kurcząt. Takimi naturalnymi dodatkami są czosnek, bazylia, oregano i tymianek, znajdujące się w karmie Kurczaka Zagrodowego. Dzięki zastosowaniu tych naturalnych składników wspierających odporność kurcząt cały odchów odbywa się bez wykorzystania antybiotyków, co jest bardzo ważnym elementem wpływającym na końcową jakość produktu.

Wybierając mięso drobiowe, warto kierować się jego jakością i warunkami chowu. Czytajmy etykiety, zwracajmy uwagę, czy drób jest rasy wolnorosnącej i czy ma dostęp do wybiegów oraz czym był karmiony. Dbajmy o siebie i najbliższych, dokonujmy świadomych wyborów i żyjmy zdrowiej.

