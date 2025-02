Jak dbać o klientów, by wystawili najwyższą ocenę wśród banków? Co zyskują franczyzobiorcy, będąc w banku numer 1 w Polsce? Świetne produkty, zaangażowanie partnerów i system benefitów – to odpowiedź Wojciecha Olearnika, dyrektora departamentu sieci partnerskiej VeloBanku, który w tym roku zaprosi kolejnych 50 franczyzobiorców do współpracy.