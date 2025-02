W 2023 roku nasze zaangażowanie i wysoka jakość realizacji zostały docenione w prestiżowych konkursach branżowych. Budowa osiedla rodzinnego Maślice (etap trzeci) zdobyła wyróżnienie w kategorii „obiekty mieszkalne” podczas 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Natomiast pierwszy etap osiedla Parkowe Aleje został uhonorowany nagrodą I stopnia w konkursie „Budowa Roku 2023”, organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. To dla nas wielkie wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy na najwyższym poziomie.

Obecnie w sprzedaży pozostaje jedynie osiem mieszkań w ramach drugiego etapu osiedla Parkowe Aleje na wrocławskim Brochowie. Są to lokale dwupokojowe o powierzchniach od 42 do 44 m². Jednocześnie rozpoczęliśmy sprzedaż i budowę trzeciego etapu tej inwestycji, w ramach którego powstanie siedem kameralnych budynków. Pięć z nich to trzypiętrowe budynki jednoklatkowe, w których zaplanowano łącznie 119 mieszkań o powierzchniach od 25 do 76,45 m². Każde z mieszkań będzie wyposażone w balkon, a lokale na parterze zyskają tarasy z ogródkami. Dodatkowo w ofercie znajdą się mieszkania z oddzielną kuchnią, garderobą oraz użytkowym poddaszem.

Osiedle PARKOWE ALEJE – etap III, Wrocław – Brochów Foto: Mat. prasowe

Na osiedlu Parkowe Aleje 3 przewidziano także dwa budynki w zabudowie willowej, w których znajdą się po cztery przestronne lokale czteropokojowe o powierzchniach od 71,70 do 85 m². Każde z mieszkań będzie miało indywidualne wejście oraz prywatny ogród. Dla mieszkańców tych budynków zaplanowano cztery dwustanowiskowe garaże na poziomie parteru. Układ budynków w kształcie litery C zapewni przyszłym mieszkańcom kameralne patio sprzyjające relaksowi.

Kolejną inwestycją, którą wprowadziliśmy do sprzedaży, jest osiedle Tilia na wrocławskiej Lipie Piotrowskiej. Oferujemy tam 150 mieszkań dwu-, trzy- i czteropokojowych, z cenami rozpoczynającymi się od 9900 zł/m². Inwestycja wyróżnia się doskonałą lokalizacją i dogodnym połączeniem z centrum Wrocławia. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji zarówno miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej, jak i naziemne miejsca parkingowe. Na terenie osiedla powstanie także plac zabaw dla najmłodszych, a starannie zaprojektowana przestrzeń zielona podniesie komfort życia mieszkańców.

Osiedle CONTIGO, Wrocław – Zakrzów Foto: Mat. prasowe

W trakcie realizacji jest również osiedle Contigo, w którym oferujemy zarówno domy w zabudowie szeregowej, jak i mieszkania willowe. To kameralne osiedle obejmuje 23 domy o powierzchniach od 130 do 134 m² oraz 46 mieszkań o metrażach od 71 do 86 m². Każde z mieszkań posiada indywidualny garaż, naziemne miejsce postojowe, komórkę lokatorską oraz duży balkon. Domy natomiast dysponują przestronnymi ogrodami i własnymi garażami. Standardem we wszystkich lokalach będzie ogrzewanie podłogowe zapewniające dodatkowy komfort użytkowania.

Naszą najbardziej prestiżową inwestycją są Apartamenty Dominikańskie – Centro Domini, zlokalizowane w samym sercu Wrocławia przy ul. Janickiego 1. W kameralnym budynku znalazły się 24 luksusowe apartamenty o powierzchniach od 28 do 43 m², spełniające oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Apartamenty Dominikańskie CENTRO DOMINI, Wrocław – Stare MIasto Foto: Mat. prasowe

Plany na 2025 rok są równie ambitne. Zamierzamy rozpocząć budowę kolejnych projektów, m.in. osiedla Lissa we wrocławskiej Leśnicy oraz osiedla Collage na wrocławskich Swojczycach. Rozszerzamy również naszą działalność na inne miasta, planując nowe inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, Polanicy-Zdroju, Karpaczu, Kołobrzegu i Świeradowie-Zdroju.

