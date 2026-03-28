Z tego artykułu dowiesz się: Które codzienne nawyki są ze sobą powiązane i istotnie wpływają na kondycję układu krążenia?

W jaki sposób niewielkie modyfikacje w rutynie mogą przynieść trwałe korzyści zdrowotne?

Jakie zależności zachodzą między snem, dietą i aktywnością fizyczną w kontekście zdrowia sercowo-naczyniowego?

Nowe badanie pokazuje, że niewielkie zmiany dotyczące codziennych nawyków przynoszą wyraźne korzyści dla układu krążenia, zmniejszając ryzyko zawału serca, udaru oraz niewydolności serca.

Trzy nawyki istotnie zmniejszają ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych

Analiza objęła ponad 53 tys. dorosłych uczestników badania UK Biobank, którzy byli obserwowani przez 8 lat. Wyniki pokazują, że lepsze efekty niż radykalna zmiana w jednej dziedzinie życia może przynieść wprowadzenie kilku małych zmian jednocześnie.

Z analizy przeprowadzonej przez badaczy wynika, że wydłużenie snu o 11 minut, dołożenie 4,5 minuty umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej dziennie oraz spożywanie dodatkowej porcji warzyw każdego dnia (równowartość 1/4 szklanki) wiązało się z 10-procentowym obniżeniem ryzyka wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych.

Jak podkreślono w badaniu, aktywność fizyczna nie musi oznaczać wyłącznie treningu. Może obejmować także codzienne czynności, takie jak wchodzenie po schodach, noszenie zakupów czy szybki marsz. Jeśli chodzi o sposób odżywiania, w badaniu przyjęto, że lepsza jakość diety oznacza większe spożycie warzyw, owoców, ryb, nabiału, produktów pełnoziarnistych i olejów roślinnych oraz mniejsze spożycie rafinowanych zbóż, przetworzonego mięsa, nieprzetworzonego czerwonego mięsa i napojów słodzonych cukrem.

Sen, ruch i dieta – jednoczesne zmiany ich dotyczące przynoszą największą korzyść dla zdrowia

Naukowcy określili także optymalną kombinację analizowanych nawyków dotyczących życia codziennego. Na najwięcej korzyści mogły liczyć osoby, które spały od 8 do 9 godzin na dobę, wykonywały umiarkowaną do intensywnej aktywność fizyczną przez ponad 42 minuty każdego dnia oraz przestrzegały diety o umiarkowanej jakości. Taka kombinacja była związana z niższym o 57 proc. ryzykiem poważnych incydentów sercowo-naczyniowych w porównaniu do osób o najmniej korzystnym profilu zdrowotnym.

Autorzy badania podkreślają, że długość snu, poziom aktywności fizycznej i dieta wzajemnie na siebie oddziałują. Zły sen może zaburzać prawidłowe działanie hormonów odpowiedzialnych za apetyt, wpływa na nasze wybory żywieniowe oraz zwiększa prawdopodobieństwo przejadania się. Z kolei aktywność fizyczna poprawia jakość snu, ale jego niedobór może ograniczać ruch z powodu zmęczenia. Jakość diety wpływa zaś zarówno na sen, jak i na poziom energii potrzebny do podejmowania aktywności fizycznej. Każdy z tych elementów ma wpływ na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, choć ich skutki w badaniach naukowych do tej pory były oceniane osobno lub biorąc pod uwagę dwa z trzech czynników, ale nie przy uwzględnieniu wszystkich trzech.

Dr Nicholas Koemel z Uniwersytetu w Sydney, główny autor badania, przyznał, że „wprowadzenie kilku drobnych zmian jednocześnie jest prawdopodobnie łatwiejsze do osiągnięcia i utrzymania dla większości ludzi niż próba wprowadzenia dużej zmiany tylko w jednym zachowaniu”. Nawet niewielkie modyfikacje w codziennej rutynie mogą zapewnić korzyści dla układu krążenia i jednocześnie otwierać drogę do dalszych zmian w dłuższej perspektywie, dlatego też zdaniem badacza nie należy ich lekceważyć.

Autorzy zapowiadają dalsze prace nad nowymi narzędziami cyfrowymi, które miałyby wspierać ludzi we wprowadzaniu pozytywnych zmian stylu życia i utrwalaniu zdrowych nawyków.