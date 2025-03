I. Leszczyna o programie Moje Zdrowie: „Koniec noszenia papierowych wyników badań”

- Marzeniem każdego ministra zdrowia jest w większym stopniu zapobiegać niż leczyć. To, co jest dla mnie ważne i co ma się wydarzyć w tym roku w kontekście długofalowej polityki zdrowotnej w Polsce i kształtowania systemu ochrony zdrowia, to start programu Moje Zdrowie – powiedziała w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Moje Zdrowie. „Wszystkie wyniki badań będą wracać do lekarza rodzinnego”

Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała, że program ma zacząć funkcjonować od maja br. - Mam jednak świadomość, że jako duże systemowe rozwiązanie, obejmujące całą populację od 20. roku życia, musi być wdrażany etapami i nie od razu będzie taki, jak wyobrażam sobie, że powinien być i być musi – powiedziała „Rz”.

Jak dodała, założenie programu jest proste. - Każdy z nas po ukończeniu 20. roku życia co kilka lat będzie przechodzić bilans zdrowia. Podstawą ma być ankieta, którą będzie można wypełnić samodzielnie za pośrednictwem internetowego konta pacjenta (IKP) lub z pomocą pielęgniarki w POZ. Na podstawie odpowiedzi otrzymamy zestaw badań diagnostycznych, który będzie szerszy niż w dotychczasowym programie Profilaktyka 40+. Kluczowe jest jednak to, że wszystkie wyniki badań będą wracać do lekarza rodzinnego. To na szczeblu podstawowej opieki zdrowotnej zapadnie decyzja, czy konieczna jest dalsza diagnostyka i leczenie pacjenta, albo dodatkowe interwencje profilaktyczne, takie jak: edukacja zdrowotna, szczepienia, cytologia, mammografia, kolonoskopia w tzw. ramach. indywidualnego planu zdrowotnego, czy potrzebna jest wizyta kontrolna i omówienie wyników badań, czy może wystarczy kontakt SMS z informacją, że wszystko jest w porządku – tłumaczyła Leszczyna.