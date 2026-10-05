Poszło o słowa, jakie padły w trakcie debaty w programie „Śniadanie Rymanowskiego” w Polsat News 20 września. Monika Piątkowska powiedziała wówczas, że przejrzała sposób głosowania Łukasza Gibały podczas dwóch kadencji w radzie miasta, stwierdzając, że „w większości jest to głosowanie »wstrzymuję się«”. Dodała: „panie radny, prezydent miasta Krakowa nie będzie mógł się wstrzymywać od głosu – decyzyjność, i współpraca, i wiedza będą fundamentalnymi kompetencjami prezydenta miasta, który obejmuje funkcję w niezwykle trudnym momencie”. W odpowiedzi Łukasz Gibała powiedział, że „jak opcja rządząca przedstawia takie uchwały, gdzie wrzuca do jednego worka rzeczy dobre i złe, to nie zostaje nic innego, jak się wstrzymać”.

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Zdaniem Łukasza Gibały wypowiedź Moniki Piątkowskiej podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Jego pełnomocnicy poinformowali, że przygotowali wyliczenia obejmujące wszystkie lata zasiadania Gibały w radzie miasta, łącznie obejmujące ok. 10 tys. głosowań, z których wynika, że sytuacje, w których wstrzymał się on od głosu, w jednym roku wyniosły maksymalnie 20 proc., a w pozostałych latach nie przekraczały 10 proc.

Kolejny proces sądowy przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa

Sąd uznał w poniedziałek, że zestawienie głosowań Gibały jako radnego nie daje podstaw do stwierdzenia, że w większości głosowań wstrzymuje się od głosu, „a zatem wypowiedź była nieprawdziwa”.

Sąd nakazał sprostowanie wypowiedzi na portalach Facebook i Instagram, a także usunięcie postów, które zawierały materiał z fragmentem programu, gdzie padła wypowiedź. Sąd zakazał też rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o głosowaniach Gibały.

Oddalił natomiast wniosek w tej części, w której komitet kandydata na prezydenta domagał się m.in. sprostowania w Polsat News, gdzie padała wypowiedź Piątkowskiej, a także przeprosin i wpłaty 10 tys. zł na rzecz fundacji.

Był to kolejny proces w trybie wyborczym w związku z wyborami prezydenta Krakowa. W miniony piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił pozew złożony w tym trybie przez komitet wyborczy Moniki Piątkowskiej i nakazał jej kontrkandydatowi Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi KO. Postanowienie jest nieprawomocne.

W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa

Przypomnijmy, iż w najbliższą niedzielę 11 października odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski, przedsiębiorca Łukasz Gibała (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.