Pierwszy z podpisanych przez prezydenta Karola Nawrockiego aktów prawnych zmienia ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Nowelizacja porządkuje ona przepisy dotyczące tworzenia zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych. Zgodnie z nią będą one tworzone na zasadach określanych w regulaminach Sejmu lub Senatu. Ustawa umożliwia także posłom i senatorom tworzenie wspólnych zespołów parlamentarnych działających w Sejmie lub w Senacie – na zasadach odpowiednich dla izby, w której będzie działał zespół. Warunki funkcjonowania takich zespołów – zgodnie z nowelą – będą określane przez prezydium Sejmu albo Senatu.

Ustawa wdrażająca akt o zarządzaniu danymi

Prezydent zdecydował się również podpisać ustawę, która wdraża unijne rozporządzenie Data Governance Act (DGA). Dotyczy ono udostępniania i ponownego wykorzystania danych chronionych z sektora publicznego. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, chodzi o informacje, które objęte są ochroną np. ze względu na tajemnicę handlową czy zawodową, albo własność intelektualną osób trzecich i z tego powodu nie mogą być udostępniane na ogólnych zasadach.

Choć akt ten obowiązuje już od września 2023 r., to niezbędne było uchwalenie przepisów określających przede wszystkim właściwe organy do realizacji zadań z DGA oraz procedury ich działania.

Ustawa określa warunki, na jakich można wykorzystywać wybrane dane znajdujące się w dyspozycji podmiotów publicznych. Chodzi o m.in. informacje objęte ochroną ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje chronione prawami własności intelektualnej oraz dane osobowe. Odpowiedzialne za przygotowanie nowych przepisów Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy, że wprowadzone w ustawie mechanizmy umożliwiają ich wykorzystanie w badaniach oraz projektach rozwojowych, bez naruszania praw podmiotów, których dane dotyczą. Jak przy tym podkreśla „ustawa stwarza podstawy prawne dla dalszego rozwoju rynku danych w Polsce”.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie prezydenta, w ustawie przewidziano rozwiązanie, zgodnie z którym podmiot sektora publicznego, chcąc udzielić dostępu do danych chronionych, będzie przedstawiał wnioskodawcy ofertę dotyczącą udzielenia dostępu do takich danych. Wnioskodawca w terminie 14 dni będzie mógł przyjąć ofertę albo złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia DGA. W przypadku przyjęcia oferty i wniesienia opłaty podmiot sektora publicznego będzie udzielał dostępu do danych. Odmowa udzielenia dostępu będzie wynikała ze złożenia sprzeciwu, a więc „odrzucenia” oferty. Złożenie sprzeciwu będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia dostępu. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie udzielenia dostępu będzie minister cyfryzacji.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.