Jednym z najważniejszych postanowień przyjętej w piątek nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC przez operatorów dronów o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg. Celem tego zapisu jest ochrona przed potencjalnymi szkodami wynikającymi z użytkowania tych urządzeń. Ponadto osoby, które mają zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie będą mogły posiadać dokumentów potwierdzających kwalifikacje pilota bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Operatorzy, którzy nie zawrą obowiązkowej umowy ubezpieczenia, będą musieli liczyć się z karą pieniężną w wysokości 4000 zł.

Reklama

Zmiany w prawie lotniczym. Kto odpowie za szkody spowodowane przez drony

W nowelizacji nadano także uprawnienia m.in. funkcjonariuszom policji, służb specjalnych czy straży granicznej do zatrzymania drona w przypadku wykonywania nim nielegalnych operacji. Służby porządkowe i bezpieczeństwa będą miały prawo do zniszczenia, unieruchomienia lub przejęcia kontroli nad BSP w sytuacjach, gdy przebieg operacji dronem zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, bądź stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów. Takie same uprawnienia będą przysługiwać służbom, jeśli dron zostanie wykorzystany jako środek ataku terrorystycznego. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku unieruchomienia lub całkowitego zniszczenia drona odpowiadać będzie pilot lub operator danego BSP.

Nowe uprawnienia otrzyma również Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. PAŻP odpowiedzialna będzie za wyznaczanie stref geograficznych w przestrzeni powietrznej, które mają za zadanie ograniczać lub całkowicie wykluczać wykonywanie operacji z użyciem dronów. Zmiana ta ma na celu eliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, prywatności oraz środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie tego rozwiązania.