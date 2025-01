Czego nie wpisywać w tytule przelewu? Jedno słowo za dużo i bank nałoży blokadę

Tytuł przelewu jest widoczny nie tylko dla odbiorcy płatności, ale również dla banku. Oznacza to, że nie można w nim wpisać wszystkiego, co przyjdzie nam do głowy. Jeśli poniesie nas fantazja, a bank uzna, że nazwa jest podejrzana, może zablokować środki, a w skrajnych sytuacjach zgłosić przelew do urzędu skarbowego lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W takim przypadku osoba wykonująca zlecenie płatności będzie musiała tłumaczyć się ze swojego pomysłu.

Czego nie wpisywać w tytule przelewu?

Tytuł przelewu pełni przede wszystkim funkcję informacyjną. Nadawca ma pełną swobodę co do treści, co czasem może mieć dla niego negatywne konsekwencje. Należy pamiętać, że banki analizują transakcje, m.in. aby zapobiegać transferowi środków na nielegalne działania, nie dopuścić do nadużyć i przeciwdziałać oszustwom. Wynika to obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Choć tytuł jest tylko jednym z analizowanych elementów, jeśli jest nietypowy i podejrzany, bank ma prawo podjąć działania. Zwykle przelew zostaje zablokowany do momentu złożenia wyjaśnień przez nadawcę.

Czego nie należy zatem wpisywać? Przede wszystkim słów, które sugerują nielegalną działalność lub czynności naruszające prawo. W treści nie mogą pojawić się takie słowa jak „narkotyki, haracz, okup, prostytucja” oraz inne kojarzące się z przestępczością. Nie należy również używać wulgaryzmów, żartów i niejednoznacznych stwierdzeń typu „wiesz, za co” lub „za to, co zawsze”. Poza tym w tytule nie powinny znaleźć się zwroty sugerujące zaangażowanie w działania polityczne.

Powyższe zasady są raczej oczywiste. Problem pojawia się w sytuacji, gdy wpisaliśmy w tytule teoretycznie zwyczajne słowo, które bank może powiązać z czymś innym, np. nazwą spółki z kraju objętego sankcjami. Zdarza się, że słowa są błędnie identyfikowane i w takim przypadku przelew również zostaje wstrzymany. Podejrzenia banku mogą także zwrócić krótkie frazy lub kody, na podstawie których nie da się określić konkretnego celu przelewu.