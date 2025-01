– Co jest całkowicie „normalne”, jak w przypadku każdego innego przestępstwa, tak i w przypadku zdrady dyplomatycznej pojawiają się różne interpretacje. Na przykład czy do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za zdradę dyplomatyczną konieczne jest rzeczywiste wyrządzenie szkody Rzeczypospolitej Polskiej, czy wystarczy, by zachowanie stwarzało tylko możliwość powstania szkody – argumentuje adwokatka.

A czy ujawnienie, że dany przedstawiciel polskiego państwa rzeczywiście dopuścił się takiego przestępstwa, osłabiłoby pozycję RP na arenie międzynarodowej?

– Przeciwnie, umiejętność rozliczenia swoich urzędników czy kadry za działanie ewidentnie naruszające jego interesy to dowód na jego siłę, a nie słabość. Nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość życia społecznego – komentuje prof. Chlebowicz.

Zdrada dyplomatyczna to wykluczenie z zakulisowych rozmów

Jednak według eksperta ds. bezpieczeństwa Piotra Niemczyka skutki prezentowania stanowiska niezgodnego z interesem własnego państwa przez jego wysokiego szczebla przedstawiciela, podobnie jak niezrozumiała zmiana jego stanowiska, mogą przynieść opłakane skutki. Jakie? Choćby wykluczenie z rozmów kuluarowych, a w konsekwencji konieczność przyjęcia podjętych zakulisowo decyzji.

– Zwłaszcza w obszarach tak wrażliwych, jak bezpieczeństwo czy działalność służb specjalnych, gdzie ogromna część informacji przekazywana jest na zasadach wzajemnego zaufania. Jeśli się je zniszczy, nie będzie się otrzymywać informacji, komentarzy i materiałów wyjaśniających szczegóły propozycji czy regulacji – tłumaczy specjalista.