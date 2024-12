Zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska objęcie specjalna ochroną spółek telewizji Polsat i TVN było dość zaskakującą deklaracją. Dotychczas bowiem nie stosowano takiej nadzwyczajnej ochrony przed przejęciem przez zagraniczne podmioty wobec spółek z branży mediów. Po wypowiedzi premiera pojawiły się nawet komentarze, że takie działanie godziłoby w wolność gospodarczą.

Reklama

Czytaj więcej Opinie Prawne Iwona Gębusia: Polsat i TVN – dostawcy usług medialnych czy strategicznych? Wysoce ryzykowne jest zamieszczenie Polsatu i TVN w wykazie firm strategicznych Polski na podstawie rozporządzenia z uwagi na wtórną w tym stanie faktycznym działalność telekomunikacyjną, a nie podstawową – medialną (audiowizualną).

Czy ustawa o kontroli niektórych inwestycji pozwala objąć ochroną spółki medialne?

Formalną podstawą takiej specjalnej ochrony jest ustawa z 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. Pozwala ona rządowi ogłosić listę podmiotów – także prywatnych spółek – w których zbycie udziałów, akcji, przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części mogłoby być zablokowane przez wyznaczonego ministra. Ustawa ta odwołuje się do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, przewidzianych w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jak zauważa prof. dr hab. Michał Romanowski, adwokat, uzupełnienie dzisiejszej listy o spółki dwóch prywatnych telewizji byłoby całkowicie uzasadnione na mocy tej ustawy, właśnie ze względów bezpieczeństwa. – Jeśli nie teraz, to kiedy mielibyśmy zastosować tę ustawę? Przecież manipulacje w mediach dokonywane przy okazji wyborów w USA czy Rumunii wyraźnie pokazały, że bezpieczeństwo i wolność są zagrożone – zauważa ekspert. I dodaje, że taka procedura nie jest zagrożeniem dla praw własności. – To nie prowadzi do wywłaszczenia, tylko do ograniczenia sprzedaży wybranym podmiotom – wyjaśnia prof. Romanowski.