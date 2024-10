Rząd szykuje ustawę o sztucznej inteligencji. Brak w niej bezpiecznego rozwijania AI

– Wszyscy o niej mówimy, ale gdy przychodzi do konkretów, pojawia się problem. Tego nie da się wymyślić teoretycznie – trzeba sprawdzić na „żywym organizmie”. Dlatego tak ważne jest, by także MŚP miały możliwość wypróbowania tej technologii i sprawdzenia, czy widzą w niej potencjał do nowych produktów i usług – tłumaczy Michał Kanownik

Z kolei wiceminister cyfryzacji odpowiedzialny za przygotowanie projektu Dariusz Standerski wskazuje że sandboxy są przewidziane w ramach drugiego kroku legislacyjnego z tego względu, że sandboxy europejskie wchodzą w życie dopiero w 2026 r.

– Chcemy, żeby najpierw stworzyła się siatka instytucjonalna, bo Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji też będzie odpowiedzialna za sandboxy w przyszłości. To jest już wymienione w ramach jej zadań. Natomiast nie mamy jeszcze konkretnych, szczegółowych przepisów, bo chcemy, żeby najpierw komisja się utworzyła, zaczęła działać i żeby to ona nam wskazała, jakich przepisów potrzebuje, i wtedy do tej ustawy dodamy nowelizację, która wdroży kwestie „piaskownic” – dodaje wiceminister.

Sztuczna inteligencja w prawie pracy. Informować o systemie

Ustawa o systemach sztucznej inteligencji to niejedyny projekt dotyczący tej kwestii. W Sejmie trwają już prace nad zmianą w kodeksie pracy.

– Nowelizacja będzie niewielka i ma polegać na tym, żeby przedstawiciele pracowników mieli informację, jakie systemy sztucznej inteligencji są wykorzystywane w miejscu pracy – tłumaczy Dariusz Standerski.