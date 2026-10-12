W ubiegłym tygodniu sąd nieprawomocnie wydał list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jego obrona zapewnia, że jeśli decyzja się uprawomocni, Romanowski pojawi się w Polsce. Prokuratura zapowiedziała jednak złożenie zażalenia na postanowienie sądu – przypomina PAP.

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Prok. Piotr Woźniak powiedział dziennikarzom, że wyraził sprzeciw wobec wydania listu żelaznego.

Żurek krytykuje list żelazny dla Romanowskiego. Mówi o błędzie prokuratury

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24 przyznał, że za błąd uważa brak wniosku prokuratury o wyłączenie sędziego Konrada Mielcarka ze sprawy dotyczącej wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.

– Mówię to otwartym tekstem. Będę widział się z prokuratorami i uważam, że to jest błąd – powiedział szef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Żurek ocenił postawę prokuratury w kontekście przywoływanego przepisu jako „wiarę, że jak tak jest napisane w ustawie, to to się ziści”.

– No nie ziści się i trzeba, co do zasady, w każdej tego typu sprawie zgłaszać [wniosek o wyłączenie] – dodał minister.

Zdaniem Żurka wydanie listu żelaznego dla Romanowskiego było „złym” orzeczeniem również z przyczyn merytorycznych.

– Jeżeli jest osoba, która deklarowała już kiedyś, wychodząc z aresztu (…), że będzie współpracować z prokuraturą, że nie będzie się ukrywać, i robi zupełnie coś innego, no to tak jakbyśmy mieli notorycznego złodzieja i nagle uznali, że wierzymy w to, że on taką przemianę przeszedł, że będzie nagle mówił prawdę i nie będzie kradł – uzasadniał Żurek.

Romanowski dostał list żelazny. Prokuratura chce zaskarżyć decyzję sądu

– Z raportu losowania SLPS wynika, że referentem sprawy wyłonionym przez system jest sędzia Sądu Okręgowego, delegowana do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, pani Maria Turek – poinformowała rzeczniczka prasowa ds. karnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak.

Sędzia Maria Turek ma ponad 23-letni staż w służbie sędziowskiej. W swojej karierze zawodowej zajmowała się sprawami karnymi.

Czytaj więcej Polityka Zażalenie prokuratury na list żelazny dla Marcina Romanowskiego Prokuratura zaskarżyła decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jak ustaliło RMF FM, odwołanie dotyczące postanowienia wydan...

Wniosek o wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie 12 sierpnia. Jak wówczas ustalono, przesyłkę nadano w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza – separatystycznego regionu Mołdawii, który od czasu konfliktu zbrojnego w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonuje jako nieuznawane na arenie międzynarodowej państwo, głównie dzięki wsparciu Rosji – przypomina PAP.

Fundusz Sprawiedliwości. Jakie zarzuty prokuratura stawia Romanowskiemu?

W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów finansowanych ze środków funduszu.

Na wniosek prokuratury Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Romanowskim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Za byłym wiceministrem sprawiedliwości wydano również list gończy.