We wtorek zatrzymanym przez ABW pięciu byłym i obecnym menadżerom Orlenu przedstawiono zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 r. Prokurator zawnioskował o areszt dla czterech podejrzanych. Sąd podjął decyzję zgodną z wnioskiem i zdecydował o tymczasowym areszcie na dwa miesiące w przypadku trzech osób, a jednej osoby - na trzy miesiące.

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- Wobec nich Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zastosował areszt tymczasowy, z tym zastrzeżeniem, że ulegnie ono zmianie na środek nieizolacyjny w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w kwotach od 500 tys. zł do 1 mln zł – poinformował w czwartek rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Grzegorz Gała. Dodał, że troje podejrzanych ma wpłacić poręczenia do 17 października, a na najwyższą kwotę 1 mln zł sąd poczeka do 21 października.

Podstawą decyzji sądu była obawa matactwa ze strony podejrzanych menedżerów Orlenu

Sędzia Gała zaznaczył, że we wszystkich przypadkach podstawą zastosowania tymczasowego aresztowania było przekonanie, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienie przez podejrzanych zarzucanych im czynów oraz obawa matactwa i realna obawa wymierzenia surowej kary. Grozi im bowiem od 5 do 25 lat więzienia.

- Tymczasowe aresztowanie nie jest karą. Jest środkiem, który ma zabezpieczyć tok postępowania przygotowawczego. W każdym wypadku ocenia się indywidualnie, jakie środki będą w stanie na tyle go zabezpieczyć, żeby obawa matactwa nie występowała. W tym przypadku sąd doszedł do przekonania, że nie tylko bezwzględne tymczasowe aresztowanie ten skutek zapewni, ale także (że) wpłata tych bardzo znaczących sum pieniężnych z ryzykiem ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa, dostatecznie zabezpieczy to postępowania – tłumaczył. Każda ze stron w terminie siedmiu dni może złożyć zażalenie na decyzję sądu.

Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek, że prokurator na podstawie art. 257 par. 3 kpk oświadczył, że sprzeciwia się zmianie tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe. Jak wyjaśniono, złożenie tego sprzeciwu oznacza, iż postanowienie w zakresie zmiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia.

- Obecnie postanowienie to jest nieprawomocne, tak więc stosowany jest środek w postaci tymczasowego aresztowania – zaznaczył rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak. Dodał, że decyzja dotycząca złożenia zażalenia na decyzję sądu zostanie podjęta w ustawowym terminie siedmiu dni.

W stosunku do jednego z podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Podejrzani nie przyznali się do wyrządzenia szkody Orlenowi

Prokuratura Krajowa poinformowała wcześniej, że wśród zatrzymanych są: były członek zarządu spółki Michał R., pełniący tę funkcję w latach 2018-2024, dyrektor wykonawczy, dwóch dyrektorów biur oraz kierownik działu, odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.

Przedstawione im zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków menadżerskich oraz wyrządzenia szkody - w komunikacie PK podano, że ponad 4,1 mld zł - w związku z realizowaną polityką cenową, której zasadniczym celem było nierynkowe i oderwane od realiów cenotwórczych ustalenie cen paliw płynnych w sieci detalicznej spółki na poziomie 5,99 zł za litr w okresie co najmniej od 1 do 15 października 2023 r.

Podkreślono, że „ustalenia śledztwa jednoznacznie wskazują, iż akcja cenowa nie tylko prowadzona była w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z rażącym naruszeniem licznych procedur sformalizowanych i niesformalizowanych obowiązujących kadrę menadżerską w Orlen”.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

W śledztwie ws. Orlenu chodzi o zaniżania cen paliw

Do zatrzymania przez ABW na polecenie łódzkiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu doszło w poniedziałek.

Śledztwo w sprawie podejrzenia zaniżania przez Orlen cen paliw wszczęła 17 stycznia 2024 r. Prokuratura Okręgowa w Płocku, gdzie znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny spółki. Postępowanie obejmowało okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. W maju 2024 r. zostało przejęte przez wydział Prokuratury Krajowej w Łodzi. Powodem – jak wyjaśniano - były duża waga obu postępowań i duży zakres zgromadzonego materiału dowodowego.

Celem śledztwa było ustalenie, czy poprzez nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające Orlenem mogło dojść do niezasadnego zaniżenia cen paliw płynnych względem cen rynkowych, a w związku z tym do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w spółce - wtedy jeszcze, jak podawano, w nieustalonej kwocie.

W ramach śledztwa w sprawie podejrzenia zaniżania cen paliw w Orlenie, a także w związku z odrębnym postępowaniem, dotyczącym fuzji z Lotosem, w marcu 2024 r. przeszukano z udziałem ABW biura koncernu w Płocku, a także w Warszawie oraz w Gdańsku. Zabezpieczono wówczas w sumie 73 gigabajty dokumentów w wersji elektronicznej i 2 terabajty korespondencji z poczty elektronicznej.