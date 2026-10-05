Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w poniedziałek, że Wydział Spraw Wewnętrznych PK skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Elżbiecie J.-M. Prokuratura chce postawić sędzi zarzut związany z podejrzeniem przestępstwa „przekroczenia uprawnień przewodniczącej wydziału karnego poprzez wywieranie wpływu na treść orzeczenia w sprawie pozostającej w referacie innych sędziów”.

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Sprawa dotyczyła postępowania z listopada 2022 r. Wówczas – jak przypomniał rzecznik PK w komunikacie – sędzia z Sądu Okręgowego w Krakowie Wojciech Maczuga nałożył na ówczesną przewodniczącą KRS 3 tys. zł kary porządkowej za niewykonanie postanowienia, zobowiązującego ją do przekazania akt osobowych oraz dokumentacji konkursowej jednego z sędziów z Sądu Rejonowego w Wadowicach. Akta te były potrzebne sędziemu Maczudze do przeprowadzenia tzw. testu bezstronności i niezawisłości tego wadowickiego sędziego wydającego wyrok w I instancji.

Prokuratura: sędzia podejmowała działania zmierzające do uchylenia kary nałożonej na przewodniczącą KRS

Jak poinformował prok. Nowak zgromadzone w sprawie dowody – zeznania świadków, zabezpieczone nagrania rozmów oraz opinia z zakresu badań fonoskopijnych – wskazują na podejrzenie, że przewodnicząca IV Wydziału Karnego Odwoławczego SO w Krakowie Elżbieta J.-M. od 22 do 25 listopada 2022 r. „podejmowała działania zmierzające do uchylenia kary porządkowej nałożonej na przewodniczącą KRS oraz odstąpienia od przeprowadzenia testu bezstronności i niezawisłości”.

Według śledczych sędzia J.-M. „w tym celu prowadziła rozmowy z pozostałymi członkami składu orzekającego i wywierała wpływ na dalszy sposób procedowania w sprawie”. Uznano, że „działania te wykraczały poza zakres przysługujących jej kompetencji administracyjno-organizacyjnych jako przewodniczącej wydziału”. W rezultacie działań sędzi – jak zaznaczyła PK – 25 listopada 2022 r. dwóch członków pierwotnego składu orzekającego było nieobecnych, w tym jeden z przyczyn zdrowotnych, a drugi wziął urlop na żądanie.

„W takiej sytuacji Elżbieta J.-M. wyznaczyła w ich miejsce sędziów z listy zastępstw. W zmienionym składzie sprawa została następnie rozpoznana, a po wydaniu wyroku postanowienie o nałożeniu kary porządkowej na przewodniczącą KRS zostało uchylone jako bezprzedmiotowe” – zaznaczył prok. Nowak.