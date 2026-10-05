Według ustaleń prokuratury, podczas sporządzania protokołu doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. W oficjalnym protokole wskazano, że Karol Nawrocki uzyskał 585 głosów, a Rafał Trzaskowski 346 głosów, podczas gdy faktycznie wyniki wynosiły odpowiednio 343 głosy dla Nawrockiego i 583 głosy dla Trzaskowskiego.

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Śledztwo w tej sprawie wszczęto 26 czerwca 2025 r. Dziewięciu członkom OKW Nr 17 w Gdańsku przedstawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków z winy nieumyślnej. Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego czynu. Podejrzani wyjaśnili, że w ich okręgu wybory wygrał Trzaskowski, błąd musiał powstać przy wprowadzaniu danych do systemu, a wydrukowanego protokołu nie sprawdzili przed podpisaniem, ufając w zgodność obliczeń. Jak zaznaczono, po ujawnieniu błędu sami zgłosili sprawę.

Prokurator nie chce karać członków komisji wyborczej, w której wygrał Nawrocki, choć więcej głosów dostał Trzaskowski

- 29 września prokurator skierował do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko 9 członkom Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Gdańsku – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński. Prokurator wniósł o wyznaczenie rocznego okresu próby od uprawomocnienia się orzeczenia oraz o orzeczenie wobec podejrzanych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 500 zł do 3000 zł.

Jak wyjaśnił, że prok. Duszyński, w ocenie śledczych wina i społeczna szkodliwość czynu, jakiego dopuścili się podejrzani, nie są znaczne. Prokurator wskazał też, że podejrzani nie byli dotychczas karani za przestępstwa umyślne, wyrażają skruchę, a ich dotychczasowy tryb życia i warunki osobiste gwarantują przestrzeganie porządku prawnego w przyszłości.