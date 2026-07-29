W poniedziałek policja w tej sprawie zatrzymała dwóch mężczyzn (trzeci jest wciąż poszukiwany), którzy byli wielokrotnie notowani. Według doniesień „Gazety Wyborczej”, Adam C., ps. Cycu, to gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści. Drugi, 27-letni Tomasz M., ma być pseudokibicem, walczącym także w MMA. Obaj są podejrzani o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura złożyła wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.

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Adam C. to dokonał występku w warunkach recydywy

Na razie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej uwzględnił jeden z nich – zgodził się na aresztowanie Adama C. na trzy miesiące. Wczoraj wrocławska prokuratura postawiła C. zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. usłyszał dodatkowo zarzut popełnienia czynu w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.

We wtorek zarzuty postawiono również 27-letniemu Tomaszowi M. Wniosek o jego tymczasowe aresztowanie sąd ma rozpatrzyć jeszcze dziś.

Podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Tomasz M. złożył wyjaśnienia, zaś Adam C. odmówił ich składania – przekazał wcześniej PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz.

Brutalnie pobicie Ukraińca oraz jego partnerki. Wszystko jest nagrane

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała PAP, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Podejrzewani o to przestępstwo Tomasz M. i Adam C. zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem. Według „Gazety Wyborczej” Adam C., ps. Cycu, to gangster z więzienną przeszłością i bokser, związany z federacją Gromada organizującą walki na gołe pięści. Ten fakt potwierdził PAP również prok. Dłubacz.

Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

– Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – powiedziała wcześniej PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.