Warszawa, 03.06.2026. Sędzia: Małgorzata Janicz (L), Anna Zdziarska (2L) i Ewa Jethon (3L) na sali Sądu Apelacyjnego
Sąd ogłosił wyrok w sprawie nazywanego „królem dopalaczy” Jana S., oskarżonego o kierowanie grupą handlującą dopalaczami, narażanie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z czego pięć zmarło.
Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w środę część rozstrzygnięć wyroku Jana S., zwanego „królem dopalaczy”, skazanego za kierowanie grupą handlującą dopalaczami oraz narażanie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z których pięć zmarło. W tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
W procesie, którego nieprawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga 3 października 2023 r., Jan S. odpowiadał za popełnienie szeregu przestępstw związanych z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalną sprzedażą tzw. dopalaczy, szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia lub życia środków zastępczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym.
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Sąd I instancji uznał, że Jan S. jest winny i skazał go na 12 lat więzienia oraz karę 225 tys. grzywny. Sąd zasądził również przepadek majątku, w wysokości uzyskanej w wyniku przestępstwa, w kwocie 28 mln 750 tys. zł.
W środę Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok w części rozstrzygnięć i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Wyrok jest prawomocny.
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