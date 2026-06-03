Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w środę część rozstrzygnięć wyroku Jana S., zwanego „królem dopalaczy”, skazanego za kierowanie grupą handlującą dopalaczami oraz narażanie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z których pięć zmarło. W tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

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Wyrok ws. „króla dopalaczy” częściowo uchylony. Sprawa Jana S. będzie toczyć się dalej

W procesie, którego nieprawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga 3 października 2023 r., Jan S. odpowiadał za popełnienie szeregu przestępstw związanych z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalną sprzedażą tzw. dopalaczy, szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia lub życia środków zastępczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym.

Sąd I instancji uznał, że Jan S. jest winny i skazał go na 12 lat więzienia oraz karę 225 tys. grzywny. Sąd zasądził również przepadek majątku, w wysokości uzyskanej w wyniku przestępstwa, w kwocie 28 mln 750 tys. zł.

W środę Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok w części rozstrzygnięć i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrok jest prawomocny.