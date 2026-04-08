Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków Krzysztof Szczucki usłyszał w marcu 2025 r. Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, prokuratura zarzuca politykowi, że „działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej polegającej na promowaniu własnej osoby jako kandydata na posła na Sejm RP, przekroczył uprawnienia związane z powierzoną mu funkcją, a także nie dopełnił obowiązków”. Chodzi o utworzenie Wydziału Edukacji i Komunikacji w RCL, w którym, z pominięciem procedur konkursowych, zatrudniono sześć osób. Według śledczych osoby te nie wykonywały pracy na rzecz owego wydziału, lecz przygotowywały kampanię wyborczą Krzysztofa Szczuckiego.

Reklama Reklama

Polityk nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania zeznań. – Rzekomo przekroczyłem uprawnienia, kierując Rządowym Centrum Legislacji, czemu ja stanowczo i z całą mocą zaprzeczam. Ten zarzut jest bezpodstawny. Rządowe Centrum Legislacji pod moim kierownictwem funkcjonowało w sposób prawidłowy, rzetelny, było wzorem dla innych instytucji i myślę, że w tym postępowaniu to znajdzie swoje odzwierciedlenie – mówił Szczucki po wyjściu z prokuratury.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił Krzysztofa Szczuckiego

W ubiegłą środę 1 kwietnia rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w mediach społecznościowych, że poseł Krzysztof Szczucki – decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – został zawieszony w prawach członka partii. Rzecznik nie podał powodów takiej decyzji. Media zwracały jednak uwagę, że mogło mieć to związek z niedawnym głosowaniem w Sejmie, kiedy Szczucki był jednym z dwóch posłów PiS, którzy wstrzymali się od głosu w sprawie odrzucenia weta prezydenta do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

Szczucki krytykował także wniosek grupy posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyboru sędziów do TK. – Nie chciałbym się pod nim podpisać – powiedział w rozmowie z TVN24.