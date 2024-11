Drugi wychowawca zatrzymany za przemoc wobec dzieci w Jerzmanicach-Zdroju

Mniej delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości, więcej do sądów

Jeszcze w tym roku rząd powinien zatwierdzić ustawę przewidującą dodatki dla sędziów delegowanych do sądów wyższych instancji. Za to pracownicy sądów delegowanych do MS albo do nich wrócą, albo będą musieli zasilić służbę cywilną.