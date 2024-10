Mariusz Max Kolonko poszukiwany. Groził prezydentowi

Mariusz Max Kolonko mieszka w Stanach Zjednoczonych. Tam nagrywa filmy, które zamieszcza m.in. na YouTube i w serwisie Maxtvgo.com. Na jednym z nich obraża prezydenta Andrzeja Dudę i grozi mu śmiercią.

"Obywatel Duda będzie pojmany, gdziekolwiek będziesz, i przekazany Wagnerowcom. Wydalony z kraju. Ty nie jesteś Polakiem, będziesz przekazany Wagnerowcom. To jest gest humanitarny z mojej strony, dlatego, że jeśli ty trafisz do naszych ludzi z Biura Szeryfa Narodu i moim, to Ty będziesz umierał długo. Ja ci to mówię" – mówi Max Kolonko.

"Ja mówię, co zrobię z tobą Duda. Ja cię zap***dolę po prostu, rozumiesz?" – dodaje wyraźnie rozemocjonowany dziennikarz.

Po tej wypowiedzi Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o "wszczęcie postępowania ekstradycyjnego w sprawie tego sprawcy". Zdaniem organizacji, kontrowersyjny były dziennikarz znieważył prezydenta RP i mu groził. Prokuratura wdrożyła wówczas poszukiwania ogólnopolskie Kolonki. A teraz ustala miejsca jego pobytu na terenie USA, by móc skierować wniosek o przeprowadzenie czynności procesowych w najbliżej położonej placówce konsularnej RP.