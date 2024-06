Eksperci Bodnara ogłosili projekt pilnych zmian. "To była ruina prawa karnego"

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego (KKPK) wznowiła działalność po tym, jak jej działalność została zakończona na początku rządów PiS. W marcu tego roku minister sprawiedliwości Adam Bodnar nominował prof. Włodzimierza Wróbla na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, której zadaniem jest opracowaniem regulacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa o wykroczeniach.

W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbyła się pierwsza publiczna prezentacja projektu zmian w prawie przygotowanych przez Komisję. Był to główny temat czerwcowego posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej.

Co zakłada projekt zmian w prawie karnym

Jak czytamy w komunikacie prasowym, zmiany zakładają między innymi przywrócenie racjonalnych granic pozbawienia wolności, w tym usunięcie odpowiedzialności karnej czternastolatka oraz wyeliminowanie kary 30 lat pozbawienia wolności poprzez zastąpienie jej karą, której górną granicę projekt przesuwa z powrotem na 25 lat. – Niepotrzebne, zbędne, niemające żadnego uzasadnienia zaostrzenie odpowiedzialności karnej u nas jest bez sensu. Ono niczemu nie służy, poza tym, że generuje tylko koszty – stwierdził prof. Włodzimierz Wróbel. Przewodniczący zwrócił uwagę, że w powyższym przypadku Komisja proponuje wprowadzenie dwóch bezpieczników, dwóch szczegółowych dyrektyw wymiaru sądowego w sprawach najcięższych, które będą zobowiązywały do wykazania, że zachodzą szczególne okoliczności do wymierzenia danego wymiaru kary.

Inną zmianą, którą zakłada projekt, jest usunięcie nierównowagi między sądem a prokuraturą. Oznaczałoby to zniknięcie szczególnych uprawnień prokuratora, zarówno jeżeli chodzi o art. 60 KK., czyli „małego świadka koronnego”, czy jeżeli chodzi o tryby konsensualne. – Wszędzie tam, gdzie mieliśmy nadwyżkę kompetencji prokuratorskich, to wszystko znika. Myślę, że w miarę konsekwentnie i we wszystkich przepisach, które tej kwestii dotyczyły – mówił Przewodniczący Komisji. Zaproponowano także zmiany w zakresie zapisu „Dolegliwość kary nie może przekraczać stopnia winy”.

Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego zapowiedział, że poza przygotowanym już projektem zmian, jest szereg zagadnień do uregulowania w perspektywie krótko i średniookresowej, m.in.: nowe uregulowanie kompleksowe środków zapobiegawczych i udzielenie odpowiedzi na nieustanną krytykę praktyki w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania, wyznaczenie granicy między karalnością za pomówienie a mową nienawiści, zmiany w karach wolnościowych, digitalizacja w procesie karnym czy środki zabezpieczające nie do końca dostosowane do współczesnych realiów.