Jak informuje Prokuratura Krajowa, Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał Marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Dworczyka (PiS). Zgoda ta, będąca uchyleniem immunitetu w konkretnej sprawie, jest niezbędna do pociągnięcia parlamentarzysty do odpowiedzialności w drodze procesu.

— W toku postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie (...) zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Michała Dworczyka przestępstwa kierowania utrudnianiem postępowania karnego Prokuratury Okręgowej w Warszawie (...) prowadzonego w sprawie o czyn z art. 269b § 1 k.k. (śledztwo dotyczące nieuprawnionego dostępu do skrzynki mailowej), tj. czynu z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 239 § 1 k.k. — przeczytać możemy w komunikacie Prokuratury Krajowej.



Dworczyk. Wniosek o uchylenie immunitetu u Marszałka Hołowni

— Utrudnianie miało polegać na udzieleniu dostępu do użytkowanej przez siebie prywatnej skrzynki mailowej ustalonym osobom i nakazanie im dokonania trwałego usunięcia wiadomości e-mail wysyłanych z tej skrzynki we wskazanych przedziałach czasowych — czytamy w komunikacie PK.

Jak czytamy w komunikacie, w trakcie śledztwa prokuratury podjęła ona czynności zmierzające do zabezpieczenia danych stanowiących dowód w sprawie, tj. wiadomości znajdujących się m.in. na prywatnej skrzynce mailowej Michała Dworczyka. Z ustaleń prokuratury wynika, iż „zawartość skrzynki została częściowo usunięta w sposób uniemożliwiający odzyskanie wykasowanych wiadomości”, wskutek czego zniszczone zostały dane będące istotnym dowodem dla ”ustalenia okoliczności ataku hakerskiego".