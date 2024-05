Ile wolno oskarżycielowi posiłkowemu? Odpowie Sąd Najwyższy

Do Izby Karnej Sądu Najwyższego trafiło pytanie Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu zawisła sprawa B.K i S.P m.in. na skutek apelacji wniesionej przez występującego jako oskarżyciel posiłkowy kuratora małoletniego pokrzywdzonego.

Przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego pojawiło się zagadnienie prawne z uwagi na wątpliwości sądu odwoławczego co do uprawnienia skarżącego do występowania w roli oskarżyciela posiłkowego , a w konsekwencji dopuszczalności złożenia przez niego apelacji. Pytanie SO do SN brzmi: czy oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego wymaga jego ponawiania, kiedy prokurator uzupełnia akt oskarżenia?

Sprawa dotyczy tego, czy adwokat Maciej Dudała miał prawo złożyć apelację w tej sprawie i czy powinna ona zostać rozpatrzona.

W ocenie sądu odwoławczego w sprawie wystąpiła konieczność dokonania zasadniczej wykładni ustawy, albowiem żaden jej przepis, a w szczególności art. 54 § 1 kodeksu postępowania karnego, nie daje odpowiedzi na pytanie, czy raz złożone oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego pozostaje skuteczne niezależnie od dalszych losów sprawy. W szczególności po jej zwrocie do postępowania przygotowawczego.