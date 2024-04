Przypomnijmy, że minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar jeszcze przed Świętami zapowiadał w Radiu Zet, że w pierwszym tygodniu kwietnia do Sejmu trafi raport na temat kontroli operacyjnej i podsłuchów, w tym użycia systemu Pegasus. Także po Świętach do ok. 30 poszkodowanych osób miały trafić listy z informacją, że bez potrzeby użyto przeciwko nim systemu Pegasus.

- Uważam, że to jest kwestia dosłownie kilku dni najbliższych — powiedział dziś wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w „Rozmowie Piaseckiego”.

Ofiary Pegasusa otrzymają status osoby pokrzywdzonej

Co konkretnie otrzymają adresaci? - Przede wszystkim każda tego typu wiadomość jest mocno zindywidualizowana. Każdy też przypadek jest rozpatrywany inaczej, w inny sposób. I każda ta informacja może się po prostu od siebie wzajemnie różnić - wyjaśnił wiceminister.

Zaznaczył, że najważniejszym kryterium jest bezpodstawność stosowania programu Pegasus.