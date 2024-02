OTO Animals apeluje także o wprowadzenie do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu o obowiązkowym monitoringu zarówno w rzeźniach, jak i na fermach. Obowiązek instalacji kamer w ubojniach funkcjonuje m.in. w Hiszpanii, Francji i Anglii. W Polsce projekt ustawy nakazującej monitorowanie rzeźni i ferm czeka na wznowienie prac od okołu ośmiu miesięcy.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Adwokat Karolina Kuszlewicz z Kancelarii nad Wisłą

Dostrzegam, że w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości zachodzą zmiany na korzyść zwierząt. Na salach sądowych zmienia się sposób traktowania tych spraw Sędziowie często w uzasadnieniach wyroków wyraźnie potępiają okrucieństwo wobec zwierząt, bywa, że mówią o prawach zwierząt. Kilkanaście lat temu spotykałam się z poważnym lekceważeniem, dziś jest lepiej, ale tylko trochę. Jeśli chodzi o kary, sądy wciąż w większości są bardzo wstrzemięźliwe i stosują w mojej ocenie kary kompletnie nieadekwatne w swej łagodności do skali krzywdy zwierzęcia. Nie tylko chodzi o to, że wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności prawie nie zapadają, ale również o to, że kary w zawieszeniu są często śmiesznie niskie, zazwyczaj obejmujące kilka miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, nawiązkę bliską dolnych widełek ustawowych i ewentualnie dość krótki zakaz posiadania zwierząt czy prowadzenia działalności z udziałem zwierząt. Moim zdaniem wynika, to przede wszystkim z mentalności sędziów, który już oswoili się z tym, że powodowanie cierpienia zwierząt stanowi przestępstwo, ale część z nich wciąż nie dojrzała do tego, by krzywdę zwierząt traktować z należytą powagą, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w karach.