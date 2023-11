3 kwietnia br. na drodze krajowej nr 10 w Grabównie (woj. wielkopolskie) doszło d zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką, przewożącą drewno. Zginęła 34-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym.

– Samochód ciężarowy przewrócił się na bok, a w samochodzie osobowym uwięziona została prowadząca go kobieta. Żeby ją wydostać, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Niestety, obecni na miejscu wypadku ratownicy medyczni stwierdzili zgon kobiety – informował po zdarzeniu mł. bryg. Paweł Kamiński, rzecznik prasowy pilskiej straży pożarnej.

Jeden ze świadków zdarzenia nagrał telefonem komórkowym film, na którym widać nie tylko uszkodzone pojazdy, ale również ofiarę wypadku. Opublikowany w internecie film miał wielu odbiorców, trafił także do przyjaciół oraz rodziny ofiary wypadku.

Policja, która została powiadomiona o rozpowszechnieniu nagrania, skierowała sprawę do prokuratury. Prokurator Rejonowy w Chodzieży wniósł do sądu akt oskarżenia wobec autora filmu. 44-letni mężczyzna odpowie za złamanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Grozi mu kara grzywny, ograniczenie wolności lub do trzech lat pozbawienia wolności.