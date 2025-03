Na problem słabej efektywności wstępnych i okresowych badań lekarskich zwrócił uwagę Grzegorz Świątek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowany do tamtejszej Prokuratury Regionalnej. W opinii do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazuje na konieczność umożliwienia lekarzom i psychologom dostępu do danych o świadczeniach medycznych i realizowanych receptach. Dlaczego?

W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w ramach jednego postępowania przygotowawczego ujawniono fakt uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów, w tym kwalifikacji dla kierowcy zawodowego w transporcie krajowym i międzynarodowym uprawniających do prowadzenia pojazdów ciężarowych z ładunkami niebezpiecznymi, przez osobę ubezwłasnowolnioną oraz osobą cierpiącą na aktywną formę epilepsji leczoną farmakologicznie.