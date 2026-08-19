Problem pojawił się przy okazji procesu o dwa kredyty frankowe. Sąd okręgowy uznał umowy za nieważne i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot równowartości spłaconych rat kredytu. W grudniu 2022 r. bank uznał z kolei, że skoro umowa kredytu jest nieważna, to pozwał kredytobiorców, żądając zwrotu 460 tys. zł z odsetkami za opóźnienie.

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Kiedy przedawnia się roszczenie banku wobec konsumenta? Sąd skierował pytanie do TSUE

Pozwani odpowiedzieli jednak, że żądanie banku przedawniło się, gdyż trzyletni termin przedawnienia w jego przypadku powinien być liczony od chwili wypłaty kredytu lub wpisania tego nieuczciwego warunku umownego do rejestru klauzul niedozwolonych, tak jak było w tej sprawie. A od każdej z tych dat termin ten upłynął przed wniesieniem przez bank pozwu. Sąd okręgowy powziął jednak poważne wątpliwości w tym zakresie. I wystąpił z pytaniem prejudycjalnym, czy dyrektywa konsumencka dopuszcza wykładnię przepisów krajowych, że bieg terminu przedawnienia roszczeń banku przeciwko konsumentowi o zwrot świadczeń wypłaconych mu na podstawie nieważnej umowy rozpoczyna się od daty, w której konsument zakwestionował wobec banku związanie warunkami tej umowy, czy wcześniej, np. od wypłaty kredytu?

Stanowisko TSUE w sprawie przedawnienia roszczeń banków

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział, że stwierdzenie przez sąd nieuczciwego charakteru warunku umowy powinno co do zasady prowadzić do przywrócenia sytuacji, w jakiej konsument znajdowałby się, gdyby takiego warunku nie było w umowie. Stąd wynika wzajemny obowiązek zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie umowy, a bank nie ma prawa żądać od konsumenta kwoty wykraczającej ponad kredyt i ustawowe odsetki. Co się zaś tyczy terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału, to dopóki konsument nie zechce skorzystać z ochrony przewidzianej w dyrektywie 93/13 i nie wyrazi woli ustalenia nieważności umowy, wykluczone jest, aby bank dysponował takim roszczeniem. W konsekwencji termin przedawnienia tego roszczenia banku nie może rozpocząć biegu przed wyrażeniem takiej woli przez konsumenta.

Zdaniem TSUE termin ten nie może zacząć biec w dacie wpisania do rejestru klauzul niedozwolonych warunku z umowy kredytu, gdyż sam taki wpis nie prowadzi do nieważności umowy. Wykładnia, że termin przedawnienia roszczenia banku liczy się od zakwestionowania po raz pierwszy przez konsumenta warunków umowy kredytowej, jest zgodna z dyrektywą konsumencką 93/13. Jak tłumaczył TSUE rozwiązanie to ani nie uniemożliwia, ani nie utrudnia bankowi dochodzenia zwrotu pożyczonego kapitału. Sprzyja zaś zasadzie pewności prawa oraz przewidywalności stosunków prawnych.

Sygnatura akt: C-261/25 i C-262/25

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