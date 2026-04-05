Zasady rejestracji pacjentów w przychodniach wynikają z załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Przepisy te przybliżone zostały na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta (RPP).

W jaki sposób zapisać się na wizytę do lekarza rodzinnego?

Ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci skorzystać mogą od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Na wizytę mogą zapisać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Możliwe są również zapisy drogą elektroniczną pod warunkiem, że placówka posiada odpowiednie oprogramowanie.

„Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo zapisać się na wizytę w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym, dowolnie wybranego dnia w godzinach pracy rejestracji” – przypomina RPP.

Wizyta lekarska w dniu zgłoszenia: W jakich sytuacjach powinna być możliwa?

Niektórzy pacjenci zastanawiają się, czy muszą zostać przyjęci przez lekarza w dniu zgłoszenia się do przychodni. Odpowiedzi na to pytanie udziela na swojej stronie internetowej Rzecznik Praw Pacjenta:

„Jedynym kryterium, które uzasadnia wizytę lekarską w dniu zgłoszenia jest stan zdrowia pacjenta. To pracownik medyczny decyduje o tym, czy ze względów medycznych konieczne jest udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia do lekarza. Nie ma prawa decydować o tym pracownik rejestracji”.

Ten ostatni jest odpowiedzialny za sprawy organizacyjne placówki niezbędne do udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Nie może jednak podejmować decyzji medycznych, ponieważ nie jest osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych.

Co zrobić, gdy pracownik rejestracji przychodni odmawia zapisania na wizytę lekarską?

W przypadku gdy pracownik rejestracji odmawia pacjentowi zapisania na wizytę lekarską, ten powinien w pierwszej kolejności zwrócić się z prośbą o wyjaśnienia do kierownika podmiotu leczniczego. RPP rekomenduje, aby prośba ta miała formę pisemną, ponieważ odpowiedź na nią będzie wówczas również musiała zostać udzielona na piśmie. Ponadto kopię prośby można wysłać również do RPP.

W przypadku gdy, według pacjenta, odpowiedź kierownika podmiotu leczniczego jest niewystarczająca, pacjent ma do wyboru dwie dalsze ścieżki postępowania. Może zwrócić się do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta.