Plan leczenia wad zgryzu tylko nieszablonowy

Bartłomiej Chmielowiec podkreśla, że nie kwestionuje dopuszczalności i pozytywnych aspektów płynących z leczenia nakładkami, jednak leczenie to, tak samo jak standardowe leczenie ortodontyczne, musi być realizowane zgodnie z zasadami należytej staranności i regułami ostrożności, co musi znajdować swoje odzwierciedlenie w prowadzonej rzetelnie dokumentacji medycznej pacjentów. W prowadzonym postępowaniu Rzecznik wykazał, iż podmiot leczniczy nie opracowywał prawidłowych i zindywidualizowanych planów leczenia pacjenta pod kątem leczenia postawionych i rozpoznanych wad. Plany leczenia były w zasadzie zbliżone dla wszystkich pacjentów, tak jak i cała metodyka prowadzonej dokumentacji – co w oczywisty sposób sugerowało posługiwanie się przez podmiot swoistym szablonem, bez oceny indywidualnej sytuacji pacjenta.

Opinię rzecznika praw pacjenta potwierdził konsultant wojewódzki w dziedzinie ortodoncji, przede wszystkim w kwestii procesu kwalifikacji pacjentów: „Kwalifikacja pacjenta do leczenia ortodontycznego powinna następować na podstawie przeprowadzonego przez lekarza dentystę badania podmiotowego i przedmiotowego oraz badań dodatkowych m.in. takich jak zdjęcia RTG, wykonanych gipsowych modeli lub skanów łuków zębowych, fotografii zewnątrz i wewnątrzustnych. Zakres niezbędnych badań, na podstawie których można prawidłowo postawić diagnozę, sporządzić plan leczenia oraz go przeprowadzić, ustala lekarz dentysta”. Konsultant podkreślił także, że samo zdjęcie rentgenowskie nie może stanowić jedynego elementu diagnostyki stomatologicznej w procesu planowania leczenia.