Pełnomocnik powoda adwokat Grzegorz Karnas przekonywał z kolei, że spłata pożyczki w ratach nie jest świadczeniem okresowym. Nadal jest jednym świadczeniem, tyle że spełnianym częściowo w ustalonych przez strony terminach, a całość świadczenia zostaje zrealizowana w chwili zapłaty ostatniej raty. Tym samym w tej sprawie nie ma zastosowania trzyletni termin przedawnienia właściwy dla świadczeń okresowych.

Sądy Okręgowy i Apelacyjny w Warszawie podzieliły to stanowisko, zakwalifikowały umowę jako nienazwaną, ale zbliżoną najbardziej do pożyczki. Uznały, że w konsekwencji nie chodzi o świadczenie okresowe, i się ono nie przedawniło. Do pożyczki stosowany jest bowiem ogólny okres przedawnienia wynoszący obecnie sześć lat.

Kiedy zwrot pożyczki się przedawnia. Sąd Najwyższy wyjaśnił

Pozwani nie dali za wygraną i powtórzyli te zarzuty w skardze kasacyjnej, ale SN ich nie podzielił.

SN przypomniał stanowisko SO i SA, które uznały, że na zasadzie swobody umów strony zawarły umowę nienazwaną, najbardziej zbliżoną w swej istocie do pożyczki. W związku z tym, że wspomniana zasada pozwala stronom zawierać umowy, które nie dają się przyporządkować jakiemukolwiek typowi ustawowemu, do kontraktów takich stosuje się bezpośrednio normy dotyczące umów w ogólności oraz, w drodze analogii, przepisy dotyczące umów nazwanych, do których dany kontrakt nienazwany jest najbardziej zbliżony swym charakterem prawnym, czyli w omawianym przypadku – do pożyczki. A spłata tej ostatniej w ratach nie jest świadczeniem okresowym w rozumieniu art. 118 k.c.

- Okoliczność, że pożyczka jest spłacana ratalnie, nie zmienia roszczenia w to o charakterze okresowym. Sądy obu instancji słusznie więc uznały, że w sprawie nie znajdzie zastosowania trzyletni termin przedawnienia, a roszczenie powoda nie było przedawnione - wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia SN Krzysztof Wesołowski.