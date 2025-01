Recepty na bezpłatne leki wyda lekarz bez kontraktu z NFZ. Prezydent podpisał ustawę

Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta RP, celem uchwalonej 5 grudnia 2024 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. eliminację ograniczeń związanych z możliwością wystawiania recept na refundowane niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia.

Każdy lekarz wystawi receptę z refundacją

Uprawnioną do wystawiania recept na darmowe leki, środki lub wyroby będzie każda osoba posiadająca uprawnienie do preskrypcji wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo to zapisano w przepisach regulujących zasady wykonywania tego zawodu (niezależnie od rodzaju udzielanego świadczenia, w konsekwencji którego wystawiana jest recepta, oraz niezależnie od faktu posiadania albo nieposiadania przez osobę wystawiającą receptę umowy z NFZ – także w przypadku zaprzestania wykonywania danego zawodu, jeśli recepta wstawiana jest dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa). Ustawa ponadto doprecyzowuje kwestie związane z finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych oraz przyznawania przez dysponenta Funduszu Medycznego dotacji celowej na realizację tego zadania.

Nowelizacja zmienia także inne ustawy. W Prawie farmaceutycznym zapisana będzie możliwość wystawianie recept farmaceutycznych na szersze niż dotychczas, spektrum produktów immunologicznych (szczepionek) stosowanych do przeprowadzania szczepień zalecanych. Dodano także przepisy umożliwiające odstąpienie od dochodzenia zwrotu otrzymanego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu pełnienia dyżurów od podmiotu prowadzącego aptekę, w przypadku stwierdzenia, że apteka ogólnodostępna – z uwagi na zaistnienie siły wyższej albo z przyczyn losowych innych niż siła wyższa – nie pełniła dyżuru albo pełniła go w wymiarze mniejszym niż zostało wyznaczone.

W ustawie o działalności leczniczej przepisy zostaną doprecyzowane tak, aby podstawa prawna udzielania przez Ministra Zdrowia oraz inne podmioty, w tym innych ministrów, dotacji celowych nadzorowanym instytutom badawczym nie budziła wątpliwości. Jednocześnie wprowadzono zmianę w przepisach warunkujących uzyskanie przez podmiot leczniczy dotacji, jeżeli dla inwestycji została wydana pozytywna opinia o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego.