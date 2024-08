„W związku ze zmianami w podstawach programowych od września 2024 r., które polegają na ograniczeniu treści nauczania, MEN przypomina, że – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych obowiązują dotychczasowe podręczniki i nie ma konieczności kupowania nowych” - czytamy na stronie MEN.

W ocenie ministerstwa, zmiany w podstawach programowych zostały przygotowane tak, aby nie było konieczności wymiany podręczników, bo ma to uzasadnienie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.

"Dotychczasowe podręczniki zawierają wszystkie treści nauczania określone w podstawie programowej odpowiedniej dla danego typu szkoły i danych zajęć edukacyjnych. Status podręczników wpisanych do Wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego w latach ubiegłych pozostaje zatem aktualny, i nie ma potrzeby wyboru nowych lub korzystania z nowych wersji podręczników” - wyjaśnia resort Barbary Nowackiej.

Informuje też, że nie zostały dopuszczone do użytku szkolnego żadne zaktualizowane podręczniki, które miałyby uwzględniać zmiany w podstawach programowych.