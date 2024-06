Czytaj więcej Z regionów Krzyże w urzędach. Czy inne miasta pójdą w ślady Warszawy i Rafała Trzaskowskiego? W dużych miastach w wydziałach obsługi mieszkańców nie ma z reguły żadnych symboli religijnych, a ich włodarze nie zamierzają regulować takich spraw w sposób formalny, jak zrobił to w stolicy Rafał Trzaskowski, wydając specjalne zarządzenie.

Czy prezydent Warszawy nie ma jednak racji, uzasadniając swoją decyzję tym, że władze publiczne powinny pozostać neutralne w kwestiach religijnych?

Uważam, że prezydent błędne definiuje pojęcie neutralności. Istnieje zresztą powszechne nieporozumienie co do prawdziwego znaczenia tej kwestii. Zwrócił na to uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka. Gdy głównym podziałem w społeczeństwie jest ten między obywatelami religijnymi a niereligijnymi, zarówno wymaganie eksponowania symbolu religijnego, jak i odpowiedni zakaz, nie jest stanowiskiem neutralnym.

Przyjrzyjmy się edukacji. W imię tego fałszywego pojęcia neutralności niektóre kraje finansują laickie szkoły publiczne, ale nie finansują – w imię tej samej neutralności – szkół religijnych. Czy zatem neutralne jest zapewnienie darmowej edukacji dzieciom rodziców niereligijnych, ale nie dzieciom rodziców religijnych? W Wielkiej Brytanii i Holandii istnieje bardziej przekonujące i właściwe pojęcie neutralności: finansowane są zarówno szkoły laickie, jak i katolickie, protestanckie, żydowskie i inne.

No i w którym systemie władze publiczne są bardziej neutralne?

Wyjaśnię to w taki sposób. Wyobraźmy sobie dwóch przyjaciół, powiedzmy, Jasia i Franka. Jaś dorasta w katolickiej rodzinie, Franek w laickiej. Franek odwiedza swojego przyjaciela Jasia i widzi krzyż na ścianie. „Co to jest?” pyta. „Co!” odpowiada Jaś. „Nie masz krzyża w swoim domu? Nikt nie powinien mieszkać w domu bez krzyża”. Mały Franek biegnie do domu, płacząc. „Dlaczego nie mamy krzyża?” pyta swoją matkę. „Spokojnie, synu. To są nasi przyjaciele. Szanujemy ich wybór religijny. Dzielimy wiele ich wartości, ale w nasz, laicki sposób”. Potem Jaś odwiedza dom Franka. „Gdzie jest twój krzyż?” pyta. „Nikt nie wierzy w te bzdury” odpowiada Franek. Teraz to Jaś biegnie do domu, płacząc. „To wszystko bzdury” mówi. Jego matka mówi to samo: „To są nasi przyjaciele. Szanujemy ich. Ale wierzymy w Pana Jezusa”. Następnego dnia odwiedzają razem Urząd Miasta Warszawy. Jeśli krzyże nie są dozwolone – Jaś biegnie do domu i mówi matce: „Widzisz! Nasz urząd też nie ma krzyży. To wszystko bzdury!”. Jeśli krzyże są wymagane, Franek biegnie do matki i mówi: „Widzisz, nawet w urzędzie wymagają krzyży. My też powinniśmy mieć jeden!”. Jak widzimy, żadne z tych rozwiązań nie jest „neutralne”.