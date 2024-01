Sejm pod presją czasu ws. budżetu. Prezydent ma też asa w rękawie

Prof. Jackiewicz nawiązuje też do dyskutowanej ostatnio kwestii ważności mandatów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pojawiają się bowiem sugestie, że uchwalenie budżetu bez udziału tych dwóch polityków mogłoby sprawić, ze ustawa jest niekonstytucyjna? – Nawet niedoskonałości proceduralne nie muszą przesądzać o niekonstytucyjności ustawy. Każdorazowo TK powinien dokonać oceny ad casum (zależnie od przypadku – red.) i na przykład zważyć rzekome wątpliwości co do statusu dwóch posłów i wpływ tej sytuacji na procedurę uchwalania budżetu – uważa ekspert.

Natomiast prof. Jacek Zaleśny z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że TK może się zająć nie tylko procedurą, ale i merytoryczną zawartością ustawy budżetowej. Podkreśla on, że TK może oceniać racjonalność działań Rady Ministrów w świetle realizacji wartości konstytucyjnych. – Dlatego też jest kompetentny ocenić, czy takie a nie inne ułożenie dochodów i wydatków państwa odpowiada temu wymogowi racjonalności. Jest kompetentny uznać, że wydatki w danym obszarze budżetu są nieracjonalne, tj. zbyt wysokie lub zbyt niskie – twierdzi prof. Zaleśny.

Prowizorka ratuje finanse państwa

Jednak eksperci są zgodni, że nawet jeśli TK wyda wyrok orzekający niekonstytucyjność ustawy budżetowej lub jej części, nie daje to Prezydentowi prawa do zarządzenia przyspieszonych wyborów. Co więcej, rząd dalej może prowadzić politykę finansową na podstawie projektu budżetu lub ustawy o prowizorium budżetowym. Pozwala na to art. 219 ust. 4 Konstytucji i to bezterminowo. Teoretycznie zatem rząd mógłby zbierać i wydawać pieniądze przez cały 2024 rok na podstawie własnego projektu ustawy budżetowej.

- Sens tego przepisu to ochrona stosunków społecznych i zachowanie stabilności państwa na czas możliwych zawirowań politycznych – komentuje prof. Zaleśny. Natomiast prof. Sławomir Patyra dodaje, że w takiej sytuacji rząd powinien wykonać wyrok TK przygotować nowy projekt ustaw budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym. - Rada Ministrów powinna wtedy nawiązać dialog z władzą ustawodawczą i Prezydentem, by jak najszybciej zakończyć spory o budżet – sugeruje ekspert.