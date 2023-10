- W projektach partnerstwa publiczno-prywatnego inwestor ponosi wszystkie koszty wybudowania cmentarza i obiektów cmentarnych, czyli np. domu pogrzebowego czy krematorium, a później, przez najbliższych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat (w zależności od umów), zarządza nim i pobiera za to opłaty. Zatem pieniądze, które inwestor wykłada na inwestycję, później do niego wracają, a miasto zyskuje środki na inne inwestycje publiczne – tłumaczy zasady tego biznesu prezes Marek Cichewicz. W przypadku Krakowa po niecałych 30 latach to gmina będzie zarządzała cmentarzem w Podgórkach Tynieckich. Szczegóły zawsze są ujęte w określonej umowie z miastem, gminą lub parafią.

Nawet, gdy Grupa Klepsydra jest administratorem cmentarza i nim zarządza, to kwoty za zagwarantowanie nienaruszalności grobu ustala gmina lub parafia i takie kwoty pobiera firma zarządzająca cmentarzem. To na podstawie art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej rada gminy może powierzyć organowi wykonawczemu danej jednostki samorządu prawo do ustalania opłat i cen albo prawa do określenia sposobu ustalania opłat i cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej bądź za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (czyli także cmentarzy – przyp. red.)

Świat idzie do przodu, a przepisy nie

Marek Cichewicz zwraca uwagę, że aktualne przepisy dotyczące pochówku zmarłych wymagają zmiany. W nowej ustawie powinny być doprecyzowane kwestie m.in. odnośnie tego czym jest firma pogrzebowa oraz usługi kremacji, które mogą spowodować, że cmentarze będą zajmowały mniejszą powierzchnię, ponieważ w jednym miejscu można pochować kilka urn. Należałoby także uwzględnić możliwość rozsypywania prochów na terenie cmentarza, w określonym do tego i specjalnie przygotowanym miejscu. - Branża od dawna już apeluje o zmianę ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku, która nie nadąża za dzisiejszymi zmianami rynkowymi - podkreśla Marek Cichewicz.

Nie tylko przepisy są jednak do zmiany. Ważne jest także edukowanie Polaków i informowanie ich jak istotne dla środowiska jest stosowanie urn biodegradowalnych czy kremowanie zmarłych w odpowiednich szatach zamiast w garniturach, po spaleniu których do powietrza przedostają się związki chemiczne.

- Niezwykle ważna jest też edukacja rynku na temat samego podejścia do pogrzebu, żebyśmy nie bali się nie tylko o tym rozmawiać ale, wzorem krajów zachodnich, jeszcze za życia oszczędzali na swój pochówek. Takie podejście może znacząco odciążyć pod każdym kątem - emocjonalnym, finansowym czy nawet organizacyjnym - pogrążone w żałobie po śmierci bliskiego rodziny - dodaje Marek Cichewicz.