Nie mam pewności, czy przepisy karne z kodeksu wyborczego dotyczą także referendum. Na przykład w kontekście wyniesienia z lokalu karty do głosowania w referendum. Zresztą ich ratio legis było zapobieganie procederowi kupowania głosów, a nie decyzja polityczna, jakim jest niewzięcie udziału w referendum. Interpretacje są różne. A przypomnijmy, że samo pobranie referendalnej nie liczy się do frekwencji. Frekwencję buduje nieprzedarta karta wrzucona do urny. Będą tu jeszcze gorące spory wokół art. 248 Kodeksu karnego, zapewne też procesy, być może zakończone wykładnią Sądu Najwyższego.

O czym jeszcze musi pamiętać obywatel w przeddzień wyborów?

O przestępstwach związanych z wyborami mówi i Kodeks wyborczy, mamy też specjalne przepisy w Kodeksie karnym. Sankcjonowane jest prowadzenie agitacji w czasie ciszy wyborczej. Na mocy Kodeksu wyborczego obywatelowi grozi za to kara grzywny. Od północy z piątku na sobotę nie wolno mówić ani robić nic, co może zostać uznane za agitację polityczną, czyli zachowanie mające na celu nakłanianie do głosowania na określone ugrupowanie lub osobę – w szczególności chodzi o bezpośrednią okolicę lokali wyborczych i same lokale. Zapewne, tak jak w przeszłości, będziemy mieli do czynienia z zachowaniami o charakterze politycznej demonstracji. Stale powracający jest problem oceny prawnej takich czynów, gdy dojdzie do przedłużenia głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji – pod kontrolą komisji okręgowej – gdy stwierdzi, że dochodzi do zachowań agitacyjno-politycznych, ma tu możliwości reagowania z pomocą policji.

Poważniejszy problem to przedwczesne podawanie wyników sondaży.

Faktycznie, art. 500 Kodeksu wyborczego mówi o grzywnie od pół miliona do miliona złotych za złamanie zakazu ujawnienia wyników sondażu przed zakończeniem ciszy wyborczej. To przepis nakierowany na to, by zniechęcić media. I podobnie jak inne przepisy dotyczące ciszy wyborczej czy referendalnej – archaiczny.