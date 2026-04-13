Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej (zdjęcie poglądowe)
W swoich pismach Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wskazuje, że otrzymała niepokojące sygnały z narady prokuratorów funkcyjnych, która odbyła się w Popowie. Dotyczą one prac w Prokuraturze Krajowej nad likwidacją małych prokuratur rejonowych.
Związkowcy podkreślają, że plany te „budzą stanowczy sprzeciw jako zmierzające do destrukcji struktur Państwa w mniejszych ośrodkach miejskich”. Jak dodają, „niepokój tym większy, że pracom mają towarzyszyć równoległe działania zmierzające do znoszenia małych sądów”.
W pismach zwrócono uwagę, że tym zamiarom przeciwstawiają się już prezesi sądów okręgowych. Protestów nie odnotowano natomiast ze strony prokuratorów regionalnych i okręgowych.
Według informacji, które dotarły do Rady Głównej ZZPiPP RP stworzono specjalne kryteria likwidacyjne. Otóż likwidowane mają być prokuratury, które liczą mniej niż 5 prokuratorów, znajdują się w miastach niemających prawa powiatu, ich siedziby są zlokalizowane w miejscowościach, w których nie ma sądu rejonowego oraz te, w których obciążenie nie przekracza 20,5 sprawy miesięcznie na jednego prokuratora.
Związkowcy stoją na stanowisku, że jakiekolwiek przedsięwzięcia o charakterze likwidacyjnym stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lokalnych społeczności. „W dobie konfliktów międzynarodowych, w szczególności wojny między Ukrainą a Rosją, w sytuacji masowego napływu migrantów i wzrostu zagrożeń przestępczością obcokrajowców, wycofywanie struktur Państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli oraz sprawowanie wymiaru sprawiedliwości z prowincji należy ocenić negatywnie i porównać do trwających procesów likwidacyjnych w służbie zdrowia” – podkreślają.
Pytania w tej sprawie przewodniczący Rady Głównej Jacek Skała skierował do prokuratorów regionalnych, okręgowych oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. „Rzeczpospolita” również zwróciła się o informacje w tej sprawie do rzeczników prasowych Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
