Od 1 maja rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy
Nowelizacja Kodeksu pracy umożliwia wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia innych niż na umowę o pracę. W sektorze finansów publicznych przepisy weszły w życie 1 stycznia 2026 r. W prywatnych firmach zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego miesiąca.
Na zmianach w prawie pracy skorzystają m.in. osoby, które prowadziły działalność gospodarczą lub pracowały na umowie cywilnoprawnej, od której odprowadzane były składki do ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami do stażu pracy będą zaliczane okresy:
Od 1 stycznia 2026 r. nowe przepisy dotyczące stażu pracy mają zastosowanie wobec pracodawców należących do sektora finansów publicznych. Pozostałych pracodawców obejmą od 1 maja 2026 r.
Dzięki temu pracownicy zyskają nowe uprawnienia. Wiele osób przekroczy próg 10 lat stażu wymagany do uzyskania urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 zamiast 20 dni i zyska tym samym 6 dni urlopu więcej. To jednak nie jedyne profity.
Dłuższy staż pracy może przełożyć się również na:
Aby uzyskać dodatkowe uprawnienia pracownicze należy złożyć w ZUS „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” (USP). Można to zrobić wyłącznie online przez swoje konto na platformie eZUS. Wniosek znajdziemy w menu po lewej stronie w zakładce „Usługi”. Zaświadczenia są dostarczane również tylko drogą elektroniczną.
Uzyskane zaświadczenie pracownik powinien następnie przekazać swojemu aktualnemu pracodawcy. Na jego przedłożenie ma 24 miesiące. Jednak im szybciej to zrobi, tym szybciej pracodawca będzie mógł zaliczyć przepracowane lata do stażu pracy. Jak informuje ZUS, do 25 marca 2026 r. wpłynęło już ponad 572 tys. takich wniosków. Wydano 966 tys. zaświadczeń stażowych.
