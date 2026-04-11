Prawo budowlane pozwala na budowę niektórych niewielkich obiektów bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz składania projektu budowlanego. Dotyczy to również wiat, których budowę w zależności od charakteru działki i powierzchni wiaty można po prostu zgłosić lub rozpocząć bez zgłoszenia i bez pozwolenia.

Reklama Reklama

Wiata na zgłoszenie. Co mówią przepisy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami można zgłosić i zbudować bez projektu budowlanego wolno stojącą wiatę o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym na działce mogą stanąć maksymalnie dwa takie obiekty na każde 500 mkw.

Zgłoszenie należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jeśli ktoś zacznie budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd zdąży ocenić wniosek, będzie to traktowane jako samowola budowlana. Samo zgłoszenie można złożyć na piśmie albo przez internet w portalu e-Budownictwo. W przypadku wersji elektronicznej wniosek trzeba podpisać profilem zaufanym. Najczęściej zgłoszenie przyjmuje starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu, a w niektórych sprawach wojewoda.

W zgłoszeniu trzeba podać rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót oraz termin rozpoczęcia budowy. Do wniosku dołącza się też wymagane załączniki. Po złożeniu dokumentów urząd sprawdza, czy zgłoszenie jest kompletne. Jeśli czegoś brakuje, inwestor dostaje wezwanie do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeśli wszystko jest poprawne, urząd przyjmuje zgłoszenie w formie tak zwanej milczącej zgody. Budowę można rozpocząć po 21 dniach od złożenia kompletnego zgłoszenia, jeżeli urząd w tym czasie nie wniesie sprzeciwu.

Wiata bez zgłoszenia. Kiedy budowa nie wymaga formalności?

Jeśli na działce znajduje się budynek mieszkalny albo teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, możemy postawić wiatę bez jakichkolwiek formalności. Dotyczy to jednak wyłącznie wiat o powierzchni zabudowy do 50 mkw., przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki.

O jakich przepisach trzeba jeszcze pamiętać?

Nawet wtedy, gdy wiata mieści się w ustawowych limitach, musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli planu nie ma, co do zasady potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy, którą można uzyskać u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Duże znaczenie ma również usytuowanie wiaty. Przepisy wskazują, że stanowiska postojowe, także zadaszone, dla samochodów osobowych powinny znajdować się co najmniej 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy działki.