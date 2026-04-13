Według irańskich władz, blokada ogłoszona przez Waszyngton stanowi „akt agresji o charakterze gospodarczym i militarnym”, który narusza prawo międzynarodowe i bezpośrednio uderza w suwerenność kraju. W odpowiedzi Teheran zapowiedział, że „wszystkie opcje są na stole”, w tym potencjalne działania przeciwko infrastrukturze portowej oraz energetycznej w państwach współpracujących z USA w regionie Zatoki Perskiej.

Iran grozi zablokowaniem portów w Zatoce Perskiej

Niepokojące są sygnały dotyczące możliwego rozszerzenia konfliktu poza terytorium Iranu. W oświadczeniach pojawiły się sugestie, że w przypadku dalszej eskalacji Teheran może podjąć działania zakłócające ruch morski w strategicznych cieśninach oraz uderzyć w cele wojskowe i logistyczne w krajach sąsiednich. Eksperci zwracają uwagę, że tego typu deklaracje znacząco zwiększają ryzyko regionalnej destabilizacji.

Decyzja Stanów Zjednoczonych o blokadzie irańskich portów zapadła po fiasku wielostronnych rozmów, które miały doprowadzić do deeskalacji konfliktu oraz porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Negocjacje prowadzone na wysokim szczeblu zakończyły się jednak bez przełomu, a różnice stanowisk między stronami pozostały nie do pogodzenia.

Waszyngton domagał się daleko idących ograniczeń programu nuklearnego Iranu oraz zaprzestania wsparcia dla regionalnych grup zbrojnych. Teheran odrzucił te warunki jako „nieakceptowalne i jednostronne”, oskarżając USA o próbę narzucenia politycznych i militarnych ograniczeń pod groźbą użycia siły.

W odpowiedzi na brak porozumienia Stany Zjednoczone ogłosiły rozpoczęcie blokady morskiej irańskich portów. Operacja ma obejmować kontrolę i ograniczenie ruchu statków wpływających i wypływających z Iranu, co w praktyce oznacza poważne utrudnienia w handlu zagranicznym kraju. Amerykańskie władze podkreślają, że działania te są elementem presji mającej doprowadzić do zmiany stanowiska Teheranu.

Jednocześnie amerykańskie źródła wojskowe zaznaczają, że operacja nie obejmuje zamknięcia Cieśniny Ormuz dla transportu międzynarodowego, jednak sama blokada irańskich portów już teraz wpływa na wzrost napięcia w całym regionie.

Rosnące ceny ropy naftowej i zapowiedź nowego kryzysu w krajach arabskich

Reakcja rynków była natychmiastowa. Ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły, przekraczając psychologiczny poziom 100 dol. za baryłkę. Inwestorzy obawiają się, że dalsza eskalacja konfliktu może doprowadzić do zakłóceń w globalnych dostawach surowców energetycznych, szczególnie jeśli Iran zdecyduje się zrealizować swoje groźby.

Analitycy ostrzegają, że potencjalne działania odwetowe Iranu mogą objąć nie tylko region Zatoki Perskiej, ale również kluczowe szlaki transportowe odpowiadające za znaczną część światowych dostaw ropy. W skrajnym scenariuszu mogłoby to oznaczać spadek podaży nawet o kilka milionów baryłek dziennie.

Mimo że formalnie nadal obowiązuje kruche zawieszenie broni, sytuacja szybko zmierza w kierunku nowej fazy kryzysu. Wypowiedzi irańskich przywódców sugerują, że Teheran jest gotów na dalszą eskalację, jeśli uzna, że jego interesy strategiczne są zagrożone.

W ocenie ekspertów najbliższe dni będą kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji. Każdy kolejny krok – zarówno USA, jak i Iranu – może przesądzić o tym, czy kryzys pozostanie na poziomie presji politycznej, czy przerodzi się w otwartą konfrontację militarną w jednym z najbardziej strategicznych regionów świata.