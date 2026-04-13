W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

USA i blokada cieśniny Ormuz

Rozmowy USA–Iran w Islamabadzie zakończyły się fiaskiem, co znacząco oddala perspektywę zakończenia konfliktu w Zatoce Perskiej. Po ponad 20 godzinach negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia, m.in. w kwestii programu nuklearnego Iranu. W odpowiedzi Donald Trump zapowiedział możliwość całkowitej blokady cieśniny Ormuz. Taki scenariusz oznaczałby poważne zakłócenia w globalnych dostawach ropy naftowej i dalszy wzrost cen surowców energetycznych. Niepewność wokół jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy pozostaje jednym z kluczowych ryzyk dla światowej gospodarki.

Kryzys na budowach i fala pozwów

Polska branża budowlana stoi przed widmem masowych pozwów przeciw GDDKiA. Wykonawcy wskazują na niewystarczającą waloryzację kontraktów zawieranych przed wybuchem wojny w Ukrainie. Roszczenia mogą przekroczyć 3 mld zł, a firmy ostrzegają przed rezygnacją z nierentownych inwestycji. Przykładem jest Mostostal Warszawa, który odstąpił od kontraktu na S19 i domaga się blisko 0,5 mld zł odszkodowania. Brak porozumienia może doprowadzić do opóźnień infrastrukturalnych i wzrostu kosztów dla państwa, co negatywnie wpłynie na tempo inwestycji publicznych.

Viktor Orbán traci władzę na Węgrzech

Po wyborach parlamentarnych na Węgrzech władzę przejmuje Péter Magyar, lider partii Tisza. Jego ugrupowanie zdobyło większość konstytucyjną, kończąc rządy Viktor Orbán. Zmiana ta może oznaczać reset relacji Budapesztu z Unią Europejską oraz nowe podejście do współpracy z Ukrainą i Rosją. Nowy premier zapowiedział, że pierwszą wizytę zagraniczną złoży w Polsce, podkreślając znaczenie relacji polsko-węgierskich.

Francja przyspiesza elektryfikację

Francja ogłosiła ambitny plan przyspieszenia elektryfikacji gospodarki. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział odejście od paliw kopalnych i rozwój odnawialnych źródeł energii. Od przyszłego roku zakazany będzie montaż kotłów gazowych w budynkach publicznych, a do 2030 roku OZE mają zastąpić znaczną część produkcji energii z gazu. Rząd planuje również wsparcie dla gospodarstw domowych, w tym dopłaty do samochodów elektrycznych i pomp ciepła. To element szerszej strategii uniezależnienia się od importu surowców energetycznych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.