Jak stwierdził we wpisie prezydent USA, decyzja Iranu „spowodowała niepokój, zamieszanie i ból wielu ludzi i krajów na całym świecie”, odnosząc się do informacji Iranu o zaminowaniu Cieśniny Ormuz. „Twierdzą, że zaminowali wodę, mimo że cała ich marynarka wojenna i większość sprzętu zostały całkowicie zniszczone. Być może to zrobili, ale który armator chciałby podjąć takie ryzyko?” – napisał.

„Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie natychmiastowe BLOKOWANIE wszystkich statków próbujących wpłynąć do Cieśniny Ormuz lub ją opuścić. W pewnym momencie osiągniemy zasadę »WSZYSTKICH WPUSZCZAMY, WSZYSTKICH WPUSZCZAMY«, ale Iran nie dopuścił do tego, mówiąc jedynie: »Gdzieś tam może być mina«, o której nikt poza nim nie wie.

Powtórzył, że przywódcy Iranu „okryli się hańbą i trwale szkodzą reputacji” kraju. „Ale my jesteśmy ponad to. Zgodnie z obietnicą, powinien jak najszybciej rozpocząć się proces otwierania tej MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ! Łamią wszelkie prawa” – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump o negocjacjach z Iranem w Islamabadzie

Dodał, że został „w pełni poinformowany przez wiceprezydenta J.D. Vance'a, specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera o spotkaniu, które odbyło się w Islamabadzie”. „Spotkanie z Iranem rozpoczęło się wcześnie rano i trwało całą noc – blisko 20 godzin”.

Zgodnie z relacją prezydenta USA spotkanie „przebiegło pomyślnie, większość punktów została uzgodniona, ale jedyny punkt, który naprawdę się liczył, czyli kwestia NUKLEARNA, pozostał nierozwiązany”. „Mógłbym omówić wiele szczegółów i opowiedzieć o wielu zdobytych informacjach, ale liczy się tylko jedno – IRAN NIE CHCE ZREZYGNOWAĆ ZE SWOICH AMBICJI NUKLEARNYCH! Pod wieloma względami uzgodnione punkty są lepsze niż kontynuowanie przez nas operacji wojskowych do końca, ale wszystkie te punkty nie mają znaczenia w porównaniu z pozostawieniem energii jądrowej w rękach tak niestabilnych, trudnych i nieprzewidywalnych ludzi” – stwierdził we wpisie.

Donald Trump: delegacja USA „była przyjazna i pełna szacunku”

Poinformował, że jego przedstawiciele byli „bardzo przyjaźnie nastawieni i pełni szacunku wobec przedstawicieli Iranu, Mohammada-Baghera Ghalibafa (przewodniczącego parlamentu Iranu), Abbasa Araghchiego (szefa resortu dyplomacji Iranu) i Alego Bagheriego (szefa irańskiego sztabu), ale to było bez znaczenia, ponieważ (przedstawiciele Iranu) byli nieugięci w kwestii najważniejszej”. Donald Trump napisał, że już wiele lat temu twierdził, że „IRAN NIGDY NIE BĘDZIE MIAŁ BRONI NUKLEARNEJ!”.

Zapowiedział też, że Marynarka Wojenna Stanów będzie regulować ruch statków w Cieśninie Ormuz i będzie niszczyć miny, umieszczone na tych wodach. „Każdy Irańczyk, który strzeli do nas lub do pokojowych statków, zostanie ZNISZCZONY W PIEKLE! Iran wie lepiej niż ktokolwiek inny, jak zakończyć tę sytuację, która już zdewastowała ich kraj. Ich marynarka wojenna zniknęła, ich siły powietrzne zniknęły, ich systemy przeciwlotnicze i radary są bezużyteczne”.

„Nasze wojsko wykończy to, co pozostało z Iranu!” – zakończył Donald Trump.