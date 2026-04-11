We wpisie w należącym do siebie serwisie Truth Social amerykański przywódca zaatakował media, zarzucając im brak wiarygodności. Donald Trump napisał, że z powodu niechęci do niego media podają, że Iran wygrywa, podczas gdy, jego zdaniem, „wszyscy wiedzą, że Iran przegrywa i to bardzo”.

Trump napisał, że irańska marynarka wojenna została zniszczona, podobnie jak siły powietrzne, zaś irańska obrona powietrzna „nie istnieje”, radary zostały zniszczone, „zakłady produkujące pociski rakietowe i drony zostały w znacznej mierze unicestwione, podobnie jak rakiety i drony”.

Donald Trump zaznaczył przy tym, że wszystkie irańskie stawiacze min zostały już zatopione.

Wcześniej serwis Axios podał, że kilka okrętów amerykańskiej marynarki wojennej przepłynęło w sobotę przez Cieśninę Ormuz. Według tego źródła, tranzyt nie był koordynowany z władzami Iranu. Jeśli doniesienia okazałyby się prawdziwe, byłby to pierwszy od początku wojny USA i Izraela z Iranem przypadek pokonania Cieśniny Ormuz przez amerykańskie jednostki. Według irańskiej telewizji publicznej, miejscowe władze zaprzeczyły, by jakikolwiek statek lub okręt USA pokonał w sobotę Ormuz.

