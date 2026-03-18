Niemcy, podobnie jak Polska, martwią się załamaniem liczby urodzeń i starzejącym się społeczeństwem. Polska może stracić nawet 10 mln mieszkańców do 2060 r., jeśli sytuacja się nie zmieni. Z podobnym wyzwaniem zmaga się nasz zachodni sąsiad – tu do 2035 r. co czwarty Niemiec będzie miał co najmniej 67 lat, a już dziś na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 33 emerytów. Wskaźnik dzietności w Niemczech spadł z 1,6 w latach 2016-2021 do 1,35 dziecka na kobietę w 2024 r. Oczywiście, wszystkie kraje szukają sposobów na rozbrojenie tej tykającej bomby demograficznej, która jest ryzykowna z powodów społecznych, ale też budżetowych – coraz większa liczba emerytów przypada na coraz mniejszą liczbę osób pracujących.

Demografia w Polsce i Niemczech: spadek dzietności i starzejące się społeczeństwo

Tymczasem zaskakujące wieści przyszły z nieoczekiwanego kierunku – z instytutu ekonomicznego ifo. Otóż w gospodarstwach domowych, w których oboje partnerzy pracują z domu przynajmniej jeden dzień w tygodniu, wskaźnik dzietności jest średnio o 14 proc. wyższy niż w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje z domu. Oznaczałoby to, że co trzecia kobieta ma w ciągu swojego życia o jedno dziecko więcej niż kobiety z grup porównawczych, w których nikt nie pracuje z domu – mówi Mathias Dolls, badacz z Instytutu ifo. Takie wnioski płyną z nowego badania przeprowadzonego wspólnie przez Instytut ifo i amerykański Uniwersytet Stanforda (Kalifornia), obejmującego 38 krajów. – Efekt ten jest największy, gdy oboje partnerzy pracują z domu. Dotyczy to zarówno liczby już urodzonych dzieci, jak i liczby planowanych dzieci – dodaje naukowiec.

Według wyników badań, „pozytywny" efekt pracy z domu szczególnie widać w USA: jeśli oboje partnerzy pracują z domu przynajmniej jeden dzień w tygodniu, liczba urodzeń na kobietę jest aż o 18 proc. wyższa w porównaniu do liczby dzieci u par, które w ogóle z domu nie pracują. Wnioski są dość oczywiste. – Nasze wyniki sugerują, że szerszy dostęp do pracy z domu zwiększa liczbę dzieci, prawdopodobnie dlatego, że zmniejsza czas i wysiłek organizacyjny wymagany do pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym – mówi niemiecki ekspert.