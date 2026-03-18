Home office zmienia demografię? Pary decydują się na więcej dzieci

Niemieccy naukowcy odkryli, co ma wpływ na większy przyrost naturalny. To praca z domu. – W gospodarstwach domowych, gdzie oboje partnerzy pracują z domu, choć jeden dzień w tygodniu, wskaźnik dzietności jest o 14 proc. wyższy – ustalił instytut ifo.

Aktualizacja: 18.03.2026 23:11 Publikacja: 18.03.2026 11:59

Aleksandra Ptak-Iglewska

Niemcy, podobnie jak Polska, martwią się załamaniem liczby urodzeń i starzejącym się społeczeństwem. Polska może stracić nawet 10 mln mieszkańców do 2060 r., jeśli sytuacja się nie zmieni. Z podobnym wyzwaniem zmaga się nasz zachodni sąsiad – tu do 2035 r. co czwarty Niemiec będzie miał co najmniej 67 lat, a już dziś na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 33 emerytów. Wskaźnik dzietności w Niemczech spadł z 1,6 w latach 2016-2021 do 1,35 dziecka na kobietę w 2024 r. Oczywiście, wszystkie kraje szukają sposobów na rozbrojenie tej tykającej bomby demograficznej, która jest ryzykowna z powodów społecznych, ale też budżetowych – coraz większa liczba emerytów przypada na coraz mniejszą liczbę osób pracujących.

Czytaj więcej

500 mld euro na inwestycje. Czy Niemcy wyciągną Polskę w górę?
Gospodarka
Niemcy łapią oddech po kryzysie? Polska może na tym dużo zyskać

Demografia w Polsce i Niemczech: spadek dzietności i starzejące się społeczeństwo

Tymczasem zaskakujące wieści przyszły z nieoczekiwanego kierunku – z instytutu ekonomicznego ifo. Otóż w gospodarstwach domowych, w których oboje partnerzy pracują z domu przynajmniej jeden dzień w tygodniu, wskaźnik dzietności jest średnio o 14 proc. wyższy niż w gospodarstwach domowych, w których nikt nie pracuje z domu. Oznaczałoby to, że co trzecia kobieta ma w ciągu swojego życia o jedno dziecko więcej niż kobiety z grup porównawczych, w których nikt nie pracuje z domu – mówi Mathias Dolls, badacz z Instytutu ifo. Takie wnioski płyną z nowego badania przeprowadzonego wspólnie przez Instytut ifo i amerykański Uniwersytet Stanforda (Kalifornia), obejmującego 38 krajów. – Efekt ten jest największy, gdy oboje partnerzy pracują z domu. Dotyczy to zarówno liczby już urodzonych dzieci, jak i liczby planowanych dzieci – dodaje naukowiec.

Czytaj więcej

Droga energia uderza w Niemcy. Ekonomiści tną prognozy wzrostu PKB
Dane gospodarcze
Niemcy tną prognozy wzrostu. Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w gospodarkę

Według wyników badań, „pozytywny" efekt pracy z domu szczególnie widać w USA: jeśli oboje partnerzy pracują z domu przynajmniej jeden dzień w tygodniu, liczba urodzeń na kobietę jest aż o 18 proc. wyższa w porównaniu do liczby dzieci u par, które w ogóle z domu nie pracują. Wnioski są dość oczywiste. – Nasze wyniki sugerują, że szerszy dostęp do pracy z domu zwiększa liczbę dzieci, prawdopodobnie dlatego, że zmniejsza czas i wysiłek organizacyjny wymagany do pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym – mówi niemiecki ekspert.

Ile dzieci więcej dzięki pracy zdalnej? Skala efektu i dane dla Polski i Niemiec

A to prowadzi do szybkich wniosków. – Podniesienie wskaźnika pracy z domu do poziomu amerykańskiego mogłoby doprowadzić do 13 500 dodatkowych urodzeń rocznie w Niemczech – mówi Dolls, bo choć sama praca z domu nie może rozwiązać problemu demograficznego, może przyczynić się do złagodzenia tendencji spadkowej. Populacja Niemiec w 2024 r. wynosiła ok. 82,7 mln osób, z tego imigranci stanowią około 27-28 proc.  

Czytaj więcej:

Brak następców wymusi fuzje i przejęcia deweloperów. Na razie branża jest rozdrobniona
Raporty ekonomiczne Brak następców wymusi fuzje i przejęcia deweloperów. Na razie branża jest rozdrobniona

Pro

Jaka jest skala pracy zdalnej? W Polsce badanie PropertyNews z połowy 2024 r. wskazywało, że nawet 10 proc. (ok. 1,75 mln) wszystkich pracujących wykonuje zadania zdalnie, GUS w połowie 2025 r. wskazywał na 11 proc.

Na razie AI częściej tworzy miejsca pracy, niż je likwiduje
Praca
Na razie AI częściej tworzy miejsca pracy, niż je likwiduje
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Talent sharing. Sposób na luki kompetencyjne w firmach
Praca
Talent sharing. Sposób na luki kompetencyjne w firmach
Polscy pracownicy coraz częściej czują się niedoceniani
Praca
Polscy pracownicy coraz częściej czują się niedoceniani
Odchodzimy od pracy zdalnej, ale nie wracamy już na stałe do biur
Praca
Odchodzimy od pracy zdalnej, ale nie wracamy już na stałe do biur
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama